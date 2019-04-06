功夫茶：南亞毒瘤續擴散　香港社會無寧日

執紙皮阿婆哭訴搵工難，「高智低能」局長一句「搵勞工處喇」，涼薄到冇朋友。鬼咩，事不經過不知難，針唔拮肉唔知痛，正如班廢官一個二個住大屋養番狗，閒雜人等一律免進，又點知小市民深受南亞幫肆虐之苦吖！



官老爺早前話就話取締深水埗通州街天橋底嘅南亞村，可惜除惡不盡，以致村民四散流竄為患。好似汝州街同石硤尾街交界嘅休憩公園咁，每到黃昏時段，大批南亞幫席地賭啤，連埋觀戰湊熱鬧嘅，閒閒哋二、三十人。呢邊呼么喝六，殺聲震天，嗰邊有道友啪針啪到迷迷糊糊，針筒四圍丟，烏煙瘴氣、七國咁亂，簡直生人勿近。



唔知係咪怕畀差佬周到，班南亞幫賭都賭得寧舍小心，每鋪牌局先以紙筆記數，之後再以現金交收。查實使鬼咁閃縮咩，康文署欺善怕惡，見到你班友大隻騾騾、兇神惡煞，固然走夾唔抖；差佬執法懶懶閒，亦冇有使怕，睇吓深水埗分區頭三個月打擊街頭非法賭博，淨係拉到三個非華裔人士咁大把，就知咩料。至於道友們更加可以安心喺公園上電，事關警方至今仍然零執法，講開掃毒，差佬表現完全唔係海關嗰皮，南亞道友係驚都驚海關好過喇！



話時話，南亞毒瘤喺社區不斷擴散，石硤尾公園只係冰山一角。有地區人士反映，通州街南亞村被夷平後，假難民轉戰附近地區繼續搞搞震，桂林街同鴨寮街淪為南亞幫私煙地盤，唔少排檔被鵲巢鳩佔；附近公園、唐樓以至天台亦隨處可見南亞幫蹤影，班友周不時打交吸毒調戲婦女，街坊有得震冇得瞓。事實上，南亞兵團早就衝出深水埗，輻射全香港，紅磡、佐敦、元朗、天水圍，南亞村梗有一個喺左近。有人形容南亞幫自成一國，連執法部門都冇佢哋符，十足十當年九龍城寨嘅「三不管地帶」，真係一啲都冇誇張。



講咗N次喇，之所以搞成今日咁嘅田地，完全拜特衰政府開門揖盜所賜，既唔肯退出國際難民公約，對假難民即捕即解，又唔肯復設禁閉式難民營，最離譜係大慷納稅人之慨，對呢班瘟神供食供住供打官司，加上所謂人權鬥士同政棍手指拗出唔拗入，助紂為虐，假難民唔仆到嚟都對唔住自己。



套用內地網絡流行語︰「冤有頭，債有主，出門左轉是政府。」南亞大佬們係知恩圖報嘅，就應該走去禮賓府、「門常開」安營紮寨，繁衍生息。再唔係「假難民之父」屋企亦隨時倒屣相迎，功夫茶敢擔保，就算全港六百九十九點九九萬人「歧視」你哋，尊貴議員一樣會張開溫暖嘅臂彎。