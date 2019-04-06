四十多年前文化大革命結束，撥亂反正、解放思想、改革開放，內地從上到下、黨內黨外都出現了信仰、信心、信任「三信危機」。馬克思主義還靈不靈，社會主義還行不行，中共領導還行不行，一時間莫衷一是，思想混亂。中共高層知道「三信危機」之由來，也知道堅持馬列、堅持社會主義、堅持黨的領導是不可失守的底線，但因為文革之亂、國家之貧、人民之窮，使得中共在堅守底線之時，在政治思想教育上底氣不足。



鄧小平的智慧是不搞姓社姓資的爭論，不像以往似的對中國的問題和落後不敢承認，報喜不報憂，而是定下了大方向、大原則，定下了堅持改革開放、「四個堅持」就埋頭苦幹，有甚麼問題解決甚麼問題，讓事實說話，讓「發展才是硬道理」說話。有了無可辯駁的事實，有了國家的發展強大，人民生活水平大幅提高，中國特色社會主義踐行有效、取得成果之後，中共才在收拾「三信危機」問題上有了底氣，有了在宣傳教育上讓人重拾信仰、信心、信任的本錢，不怕有人說中共又在收緊意識形態，又在用政治思想說教「給人洗腦」。這是中共十八大至今，中共「治國理政」的一條主線，推出連串的措施，再次提出了要從「娃娃們抓起」、從青少年抓起，「培養一代又一代社會主義建設者和接班人」。



最近習近平主持召開「學校思想政治理論課教師座談會」，要求思想政治理論課在教學內容和方式上要和小學、大學作一體化設計，「承上啟下」。據說，習中央的部署最是給學校的政教老師們「打了氣，鼓了勁」。過去相當一段時間，學校內「思想政治理論」課的老師最是灰溜溜，上課沒人聽，研究算不上，其「講師」、「教授」讓人覺得毫無學術價值和地位，自己都不好意思對外講所學專業是甚麼，本身已滿腦袋「三信危機」，現在習中央要扭轉形勢，重振「政治思想課」的聲威，一是國情有了重大轉變，二是當前內外環境、中國今後發展需要好好凝聚人心，用傳統手法提升道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，駕輕就熟也。