中國先後禁止三間加拿大芥花籽企業的產品進口，理由是質量有問題，而外界則認為這是中方對加拿大拘捕華為太子女孟晚舟的報復行動。其實，即使是報復也很正常，正所謂「先撩者賤」，加方首先挑起事端，肆意拘捕中國人，如果中方無動於衷，才是不正常，除非有人認為中方會以德報怨。更何況，加拿大芥花籽質量確實有問題，雙方曾經進行多次談判，中方同意給予「過渡期」，如今雙方友好關係和互信基礎被破壞殆盡，「過渡期」自然也就不復存在。



不要小看芥花籽的分量，加拿大四成相關產品銷往中國，去年達到二十七億美元，相當於加拿大對華出口額的一成七，如今隨着中國實施禁令，這二十七億美元基本泡湯了。雖然加拿大可以另尋市場，但這又談何容易，世界上實在很難再找到像中國這樣的大買家。正因如此，加拿大當局曾計劃派出特使團前往北京說項，現在看來恐已沒有這種必要。



說到底，解鈴還須繫鈴人。目前的僵局是加拿大一手造成，當然要由自己承擔，再不盡快想出破解之道，類似芥花籽的糾紛勢必陸續有來。中國少買一點東西無所謂，問題是加拿大還能承受多少損失？它替美國充當打手，到底得到甚麼？該國駐美大使麥諾頓曾抱怨，美國尋求拘捕孟晚舟，代價卻由加國及其公民承擔。沒辦法，誰叫你甘願做美國的小嘍囉，要怪只能怪自己沒有骨氣。



西方傳媒出於傲慢與偏見，刻意抹黑中國，將這些措施稱為「政治報復」，正是典型的雙重標準。一直以來，美國動不動就對不聽話的國家進行各種制裁，難道不是政治報復？為何美國可以，中國不可以？無可否認，中國整體實力仍不如美國，也沒有那種霸權野心，不會隨便制裁別國，但並不表示可以逆來順受，任人欺凌。為了維護國家利益和尊嚴，適當的報復是必須的，根本不必理會洋人和洋奴說三道四。