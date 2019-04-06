自從立法會修訂議事規則後，反對派失去瘋狂拉布的能量，但搞搞震作風不改，每當被主持會議的主席下逐客令時又賴死不走，最終又是勞駕一群立法會保安兼職「執屍工」，將搞事者抬出去。很多人都納悶了，你搞政治還搞政治，鬧事還鬧事，犯得着跟保安過不去嗎？人家打工仔哪裏得罪你了？



在一眾搞事者中，乳鴿許智峯可謂慣犯，日前立法會討論國歌法，他又借啲意搞事，結果類似一幕上演，許被四名保安抬出去。保安年齡一般偏大，要抬走一個相對年輕又有些蠻力的政客並不容易，加上許拚命掙扎，簡直是要了老命，過程中有人跌倒、損傷難以避免。更可惡的是，保安不被同情也罷了，還被人稱「巫婆」的毛孟靜口出惡言，說成是「詐諦跌」，真教人情何以堪。



這裏有一個問題值得研究，為甚麼許智峯一而再、再而三地要人家將他抬出去，而不是自己走出去呢？他沒有長腳嗎？他是殘疾人士嗎？他有特權嗎？或者他真心認為議員大晒，有享受「人肉四抬大轎」的權利。



如果保安是婀娜多姿的女人，男政客創造機會被抬走，那自是艷福無邊，滋味無窮，可惜立法會負責抬人的保安必是同性，那又是一種甚麼感受？在激烈拉扯中，身體敏感部位難免被觸碰到，莫非很享受？記得佔旺期間，黃衞兵頭頭被警方清場抬走，曾投訴被人「觸鳥」非禮，這其實是一般男人的正常反應，當然了，心理變態者又是另一種說法。



為了對付如許智峯這般無理取鬧的政客，也為了堵住毛孟靜之流的毒舌，立法會應該制訂對策，有人建議立法會保安應該配備殘疾人士輪椅，推人出去，慳時慳力且避免爭議。當然，最好的方法是出動食環署仵工，他們是專業「執屍」，一定輕鬆搞掂。