特區政府三月廿六日臨時召開記者會，一口氣公布撤回三隧分流方案、沙中線紅磡站調查委員會的中期報告，以及就修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》建議剔除其中九類罪行，特首林鄭月娥的安排備受傳媒批評。立法會議員馬逢國日前在立法會特首質詢時間指出，記者會安排令焦點模糊，有傳媒沒有足夠提問時間，要求特首考慮避免此種幾合一記者會。林鄭回應時承認做法未必有先例，安排亦罕見，因為行政會議在同一天通過三項社會關注的議題，而她在翌日要外訪，權衡後決定由特首主持記者會，邀請相關官員出席回答傳媒提問。



林鄭在官場幾十年，港英時代當過首長級公務員，特區政府時代更歷任局長、司長，今天更是權傾香港的特首，對於政府與傳媒之間必須維持良好的互動關係，會蒙昧無知到這個地步嗎？



最令人反感的是，她說三合一記者會的做法不會「難倒」傳媒，筆者要在這裏實實在在告訴林鄭，你不但「難為」了現場採訪的記者，更令編輯在選擇哪一條新聞放在頭版倍加困難。政府又再一次撤回三隧分流方案，顯示有關政策不得人心，是不是重要新聞？高高舉起、輕輕放下的沙中線紅磡站調查委員會的中期報告公布，沒有官員需要問責，大事化小，小事化無，這條新聞是否應該放在頭版頭條？為了消除商界焦慮，修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》建議剔除其中九類商業罪行，也是重大新聞。林鄭把這三條重要政府新聞以一個三合一記者會方式公布，並與相關官員同場，接受記者提問，不是跟傳媒過不去，便是要模糊焦點。林鄭除了「好打得」，還被謔稱「奶媽」。上述三項重大事件，各有問責官員負責，公布沙中線調查委員會中期報告和撤回三隧分流方案，運房局局長陳帆一個人應付不了，非要「奶媽」帶着不可？就修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》建議剔除其中九類罪行，由保安局局長李家超主導，修法原則及條文的枝節細末，林鄭會比這位局長更了解嗎？林鄭說因為她在翌日要外訪，權衡後決定由特首主持記者會，邀請相關官員出席回答傳媒提問。這個解釋只是再次凸顯林鄭「事必躬親」、乜都要管的統御風格。



羅貫中根據《晉書‧宣帝紀》記載在《三國演義》講了一個諸葛亮「食少事煩（繁）」故事：「懿問曰：『孔明寢食及事之煩簡若何？』使者曰：『丞相夙興夜寐，罰二十以上者親覽焉。所啖之食，日不過數升。』懿顧謂諸將曰：『孔明『食少事煩』，其能久乎？』」不知林鄭有沒有讀過這一段？