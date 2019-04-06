海關近期屢建奇功，破獲多宗毒品大案，繼上月初在香港國際機場搗破鞋底藏毒案，檢獲約四點二公斤、市值約三百九十萬元的海洛英後，日前又在沙田搗破一個住宅毒品倉，檢獲九十一公斤可卡因，市值逾一億元，這已是近一年來第三十九宗涉及黑幫和勝和的毒品案。從破獲毒品的數額一次比一次大觀之，和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒王國已遭受痛擊重創。



正如有人指出，香港並不太平，一直是毒品國際中轉站，過去毒品大案不多只是有人粉飾門面而已，而這些人大都藏身於警隊高層甚至司法系統之內，為大毒梟充當保護傘，以致每次執法都能聞風先遁，甚至被通緝也能棄保潛逃。隨着警隊高層年前換屆，新人事新作風，毒品大案頻頻搗破，大毒梟的保護傘看似漸告失效，但蹊蹺的是，近期搗破的毒品大案卻由海關出手，而非由警方執法，警方到底在搞甚麼鬼呢？百足之蟲，死而不僵，大毒梟在警隊的保護傘難道仍未失效？



這樣的質疑絕非無的放矢，警方年年與內地及澳門聯合舉行「雷霆行動」，年年行禮如儀，內地掃黑除惡碩果纍纍，唯獨本港只有零星魚毛蝦仔落網，至今沒有大老虎被打，更沒有保護傘被捕。如果說內裏沒有古怪，有人相信嗎？



說起保護傘，大毒梟固然朝中有鬼好辦事，反中亂港總指揮、壹淫媒的漢奸黎同樣不遑多讓，有港府及律政司為他充當無間道。君不見，舉凡漢奸黎涉及的案件，政治黑金案又好，佔中案也罷，甚至證據確鑿的恐嚇東方記者案，律政司總是輕輕放下，不是說證據不足，就是說證據太多，再不然就存心拖延，總之就是放生。牛鬼蛇神不斷搞風搞雨，洋奴餘孽不停勾結外部勢力甚至五獨合流，社會無日安寧。一句到尾：毒梟漢奸的保護傘不倒，香港不會好！