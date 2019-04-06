民主黨成員李永達接受電台訪問，我聽了一會兒，覺得他就連基本的論證和判斷能力也沒有，今日想就此話題撰文討論。這本來只是一個小題目，理當一揮而就，但筆者竟對着電腦呆呆出神，遲遲不能下筆，很難才想到該從甚麼地方寫起。



因為我想寫的不只是李永達個人之事，更想反映如今社會上很多所謂的政商賢達，思維能力都十分不濟。昨日本欄談到不少專家經常錯判樓市，可謂「誤盡蒼生」，這話題與今日的話題似乎風馬牛不相及，但是根本問題可能出在同一地方，就是現代很多人，不知怎的，好像突然失去了正常的思考、判斷能力。



李永達想說明回歸後的政府比殖民地時期專制，他提出的論據是，一九八九年司徒華等人組織民運遊行，事前不一定有申請，但港英政府都能包容，不會以此罪名檢控主辦者，而他與一眾領袖在二○一四年發起佔領行動，特區政府卻要拿他們問罪，李永達因此便認為，如今的港府不如殖民地時期開放。



如果筆者帶領一隊中學辯論隊，我方辯論員在討論過程中，提出如此低水平的論點，我會馬上換人；若是小學辯論隊，我還可勉強容忍，但也會嚴肅告誡小朋友們，不能再犯這類低級的思維錯誤。



司徒華等人組織「八九民運」示威，是針對北京政權，不是針對殖民地宗主國，港人愈反共，倫敦便愈得意，港英政府當然不會將華叔問罪。但二○一四年的佔領行動是衝着中央及特區政府而來，示威者高喊要當時的特首梁振英下台，部分人骨子裏甚至有要求香港獨立的傾向。是可忍，孰不可忍！特區政府當然不會聽之任之。



不過，聽到李永達這等謬論，我其實已見怪不怪，因為成年人如小學生般的思考能力，如今在政界、財經界都十分常見，這現象我不知該如何解釋，只能感到無奈！