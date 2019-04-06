美國總統特朗普掛在嘴邊的「美國優先」政策，看來不但未能令美國「再次偉大」，有論者更指出，特朗普胡搞「單邊主義」，令美國跟西方盟友的關係變得疏離，如此連帶其國際話語權也被削弱。



事實上，美國一直唱衰「一帶一路」，說是中國旨在擴大地緣政治影響力，尤其是令參與的非洲國家走向「債務陷阱」云云。然而，一帶一路跟美國的單邊主義不一樣，它遵循的是開放、透明原則，在構建「命運共同體」的偉大理念下，目的是合作共贏。資料顯示，截至目前，一帶一路已得到超過一百五十個國家的參與，而隨着七大工業國集團（G7）成員國意大利加入，更象徵一帶一路已踏上另一個新台階。特朗普多番施壓，要求意國謹慎對待，結果枉作小人，更被意大利經濟部官員反嘲，指阻攔意大利的人都是在嫉妒，並聲稱意大利一定要與中國加快經貿合作，以彌補過去浪費的時間。



意大利經濟部官員的這番話，大有吾人所謂「執輸行頭，慘過敗家」的意思。歐盟主要國家如德國、法國，估計正式加入一帶一路也不會遠，即使是備受「脫歐」折磨的英國，英國《每日電訊報》不久前亦發文指出，一帶一路才是英國經濟的救命稻草。這不是直接給特朗普打臉嗎？



現實是，曾經佔據世界經濟總量三分之二的七大工業國集團，在「美國優先」和貿易保護政策下，正面臨分崩離析，特朗普若一意孤行，會進一步削弱其國際話語權，國際舞台上演的將是美國「眾叛親離」的好戲。



事實上，美國無所不用其極打壓中國的5G技術，在苦無證據下又一味亂吹甚麼「安全風險」，儘管美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧先後風塵僕僕到歐洲游說其他國家不要使用華為產品，但依然無功，這除了證明「中國威脅論」已經沒有市場，更說明美國已不可能再隻手遮天。