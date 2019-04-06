沙田大涌橋路設有俗稱「孭仔燈」的交通燈號，由紅綠燈加箭嘴組成，指示車輛直行、左轉或右轉，以分流及提醒駕駛人士可優先轉彎。然而，司機一旦不熟悉該路段，就容易「睇錯燈」，導致「唔識開車」或「衝燈」，增加馬路危機。



大涌橋路過去多次發生交通意外，去年已經有最少三宗，包括五月一輛綠色小巴與輕型貨車相撞，小巴車身翻側，造成十四人受傷。而今年三月底孭仔燈位又有兩輛私家車相撞，七人車被撞至剷落草叢斜坡；三日後同一位置再有小巴與的士相撞，導致九人受傷。



大涌橋路是沙田區內的主要道路，跨越沙田區多個大型屋邨，並有多個十字路口與多條主要幹道連接，惟這些十字路口經常發生嚴重車禍，情況令人憂慮。



筆者去年曾聯同所屬政黨沙田團隊要求政府全面檢討大涌橋路交通燈設計，並且提出兩項建議減少交通意外：一、研究改善大涌橋路多個十字路口的指示系統，並考慮取消或遷移現時十字路口的孭仔燈，適當調節交通燈位置及轉燈時間；二、於大涌橋路經常發生交通意外的路口處加設「衝紅燈」攝影機。



無奈當局做事歎慢板，至今仍未解決問題。例如，大涌橋路有多盞不同指向的孭仔燈，在晚上或能見度低的日子，司機只會見到「一堆綠光」，容易誤會行駛方向。其實，當局只要將指示左轉的孭仔燈由馬路中心遷往馬路的左邊，已經可以大大減少駕駛人士「睇錯燈」的問題，惟當局採拖字訣遲遲不作改善。



筆者上周五去信交通事務委員會，要求當局交代改善大涌橋路孭仔燈的時間表，盡快落實以杜絕交通意外再次發生。事實上，除了沙田大涌橋路，當局亦應就事故頻生的孭仔燈地點詳列黑點名單，主動作出針對性的改善措施，以保障市民安全，做到路上零意外。