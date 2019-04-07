神州觀察：漢奸言論禁不止　愛奸恨忠成時尚

當今中國，是非顛倒已到了令人髮指的地步，曾經蹂躪神州大地的侵略者被美化，漢奸走狗亦備受推崇，而愛國忠良不僅被棄之一邊，更不時被抹黑。不懲處漢奸，國永無寧日。



內地演員趙立新近日在社交平台發問：「日本人佔領北京八年，為甚麼沒有搶走故宮裏的文物並且燒掉故宮？這符合侵略者的本性嗎？」言論引發巨大爭議，眾多官方背景的傳媒齊齊點名批評。趙立新因掌握多國語言且高學歷，被指是內地演藝界最有才氣的演員，多次出演抗日劇，卻問出了如此荒謬的問題，變相美化日本侵略者，實在令人感到匪夷所思。儘管他最終刪文並道歉，但並不能改變他內心真實想法。



無獨有偶，就在趙立新發表媚日言論前幾天，解放軍陸軍官方微信號竟誤用大漢奸汪精衞詩句向中共英烈致敬，引起一場不大不小的政治風波。兩宗事件反映出的正是當今中國社會忠奸不分、黑白顛倒的現狀。



事實上，抗戰時期的漢奸走狗雖然已被扔進歷史垃圾堆，但當代社會中以各種面目出現的漢奸洋奴仍然層出不窮。早就有內地文人曾公開謳歌汪精衞，認為他當年與日本人合作是「曲線救國」，而這些奇談怪論竟贏得不少叫好聲。還有官方機構為日本侵佔東北的「滿洲開拓團」樹碑立傳，甚至有人為宋朝奸臣秦檜立坐像。



另一方面，當局縱容歷史虛無主義氾濫，長期放任各類漢奸言論和抹黑英烈行為，甚至中小學教科書近年屢屢刪除傳統的英烈事迹內容。與此同時，包括百度等網站又充斥無數歌頌漢奸、美化西方列強、醜化愛國志士的虛無歷史內容，幾乎顛倒了整個中國近現代史，以致抹黑英雄成為時尚，為漢奸翻案成為言論或學術自由。結果，當漢奸成為潮流，愛國反而成了原罪。



忘記歷史，就意味着背叛。當英烈被抹黑，漢奸受追捧，結果就是禮崩樂壞，社會人心也變得異常混亂。而中國之所以出現如此多的漢奸，主要是孕育漢奸的土壤沒有清除，沒有強而有力的法律嚴肅處理漢奸問題，雖然去年已通過英烈保護法，卻無法懲治漢奸，發表漢奸言論幾乎是「零成本」。其實在歐洲，很多國家為了防止納粹死灰復燃，除了在歷史紀念館等規定場所，其他公共場所等隨意使用納粹的標識，都會被追究刑事責任，甚至南韓都有法律限制親日分子言行。



顯然，當局要激濁揚清，就有必要盡快制訂懲處漢奸法，明文規定，凡是否認日本侵華罪行、否認日軍侵華歷史，以及為軍國主義招魂等行為都屬違法，一律嚴懲。如果中國自己都無法懲罰為日本軍國主義張目的賣國賊，又怎麼能期望日本正視侵略歷史呢？



