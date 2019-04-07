功夫茶：醫醫相護改不了　人手短缺成死症

咩叫「其詞若有憾焉，其實乃深喜之」？醫委會日前投票否決四項放寬海外專科醫生考試後免實習嘅方案，一眾醫學界代表嘅反應，就係最佳演繹。



上述方案建議海外醫生喺公立醫院執業滿三年，執業試合格後可豁免半年實習，又或者工作五年免半年實習，總之大方向離不開外援醫生易啲來港執業，結果統統遭到否決。喂，公立醫院醫生唔係話「做爆」嘅咩？唔係話連去廁所都冇時間嘅咩？家陣幫你諗埋計班救兵，又喺度阿芝阿左，阻頭阻勢，神又係你哋，鬼又係你哋，市民看在眼裏，難免怒在心頭。



可能見群情洶湧啩，業界代表一個二個走出嚟作義憤填膺狀，有人話醫學會大部分會員支持海外專科醫生豁免實習，對投票結果「感到失望」；有人歸咎投票方法有「技術性問題」；亦有人話限制海外醫生留喺醫管局工作時間愈長愈好。講就好聽，實情係醫委會會議閉門進行，投票又係投暗票，自不然出現「口裏說不，身體卻很誠實」嘅情況。諗都諗到喇，醫委會大部分成員都係業內人士，火雞又點會投票過聖誕節？港府年前提出改革醫委會組成方法，增加業外代表，醫界嘈到拆天，抵死反對，依家知點解喇。



數字唔會呃人。海外醫生流失率極高，目前只有十二人仍然留喺公立醫院，工作壓力大固然係主要原因，「過江龍」來港執業門檻高、關卡多先至最惡頂。有海外回流嘅港人醫生就話，雖然有十幾年執業經驗，但仍然要從最基本嘅抽血、文書工作做起，咁搞法與其話吸引人才，不如話要人知難而退，等班本地薑可以繼續圍威喂關起門做皇帝。



人同此心，心同此理，醫界力保飯碗，市民可以理解，但唔該唔好下下唱高調，用「維持醫療質素」嚟做擋箭牌。大家有眼見，正因為公立醫院十個煲得七個蓋，搞到頻頻出事，派錯藥、輸錯血、割錯器官……沒有最離譜，只有更離譜。講句難聽啲，部分醫生冇咁大個頭偏要戴咁大頂帽，自己搞唔掂又唔肯搵幫手，結果受害嘅又係廣大病人。



咁當然喇，醫生人手短缺成為不治死症，除咗業界搞保護主義，更因為港府弱過藥材舖，既得利益團體嘈多兩嘈當堂謝皮，對於放寬海外醫生執業嘅方案再次碰壁，食衞局局長陳肇始除咗「非常遺憾及失望」，基本上一戙都冇。睇吓人哋新加坡政府，直接容許海外著名醫科大學畢業生免試執業，問題迎刃而解。新加坡能香港偏偏就係不能，證明特衰政府唔單止冇神經、冇靈魂，更加冇腰骨，香港人都係認命罷啦！



