世界視線：恐怖分子混入　難民困擾歐美

難民潮成為歐美近年最頭痛問題，也是英國決心脫歐其中一個主因。七國集團（G7）內政部長會議日前在法國巴黎舉行，會後發表聯合聲明，同意加強打擊難民偷渡潮及販賣人口。會上亦討論如何處理加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）的外國人，原則上同意要這些人為自己的行為負責。但成員國就IS分子問題仍有分歧，美國提出各自接收加入IS的國民，但法國等歐洲國家認為應讓涉事者在犯罪的地區受審，德國則建議設立一個特定的國際刑事法庭處理此類案件。G7早前已要求Google及Facebook等科企巨擘加強打擊恐怖主義，美國更表示有意為此收緊互聯網規限。



其實也難怪七國集團像驚弓之鳥，隨着IS在敍利亞的大本營被攻陷，組織瀕臨瓦解，不少當年投奔IS的外國人，在當地結婚生子，現在「聖戰」夢碎，整個家庭淪為難民，很多都想回到原本國家。歐美對這些極端分子回國抱有懷疑態度，憂慮危害國家安全，恐怖主義亦可能隨着這些人滲入，遺害無窮。為了警誡其他人絕對不能效法，英美相繼對「聖戰新娘」拒諸門外，其中一名初生嬰兒死在難民營內，引起外間爭議。



以國土安全為重的難民政策與西方標榜的人權與自由產生矛盾，更凸顯民主國家的虛偽。去年美國總統特朗普在G7峰會上便挖苦法國總統馬克龍，說後者有苦自己知，「所有恐怖分子都在巴黎」！又揶揄日本首相安倍晉三要嘗試接收大量難民的滋味。特氏之後貫徹真小人作風，即使聯邦政府停擺，也要一意孤行興建邊境圍牆隔絕難民與偷渡者。他日前巡視重建的圍牆時，重申「美國已爆滿了」。



由此可見，美國在G7會議上提議各國接收自己國家的「極端主義難民」，極有可能是在玩弄語言偽術。新近華府拒絕一名「聖戰新娘」回國，便是以她已被褫奪公民身份為由。這種迹近無賴的做法，特朗普帶頭做，相信西方國家會紛紛倣效，到時又是把燙手山芋留給他人，問題始終沒有解決，「歐盟會因難民而瓦解」，現在看來不是危言聳聽。



