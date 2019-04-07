香港的所謂本土派，實際是妄想派，一是妄想自己和香港可以擺脫中國，二是妄想香港社會其他人都像他們那樣妄想。



年輕的還可以說他們無知，生活在遊戲機的世界裏，以為世界可以任他們切割；一旦回到現實，遊戲機世界的虛幻便一下子打破。或許他們可靠父母照顧，生活無憂，也可以不工作。他們作為宅男可以，但走到現實世界與人和社會接觸，他們的妄想只會被人嘲笑和打破。



早幾年不知何故，特區政府縱容他們任意妄為，把妄想變成示威、遊行、佔中、暴動。但是中央政府介入之後，禁止港獨，妄想便回歸妄想；且在現實世界裏多了政府的禁令、約束，把他們的妄想壓回到遊戲機的世界裏去。



而年長者還在用各種方法、各種藉口來替這樣的妄想辯護，除了政治企圖外，便不是無知與否的問題。本土並不是壞事，但更準確的說法，應是故友劉迺強所說的鄉土。鄉土帶有情感，是個人親身經歷的，鄉是社區，是真實的人和關係。相對而言，本土卻是冷冰冰的，非人化，也即是可以任人塑造，把虛妄加進來冒充現實。



從鄉土的角度看，香港在回歸後好應該加強鄉土的歷史、教育、文化，增強鄉土的情感，把殖民地時代英國奴化教育製造出來的否定鄉土根源、一切向錢看、過度自私自利的個人主義扭轉過來，香港不是借來的地方、借來的時間，不是向外移民的過渡暫住地，而是不同來源的香港人安身立命的家園，香港人便不應單是消費香港，而應建設香港、造就香港。



英國人在香港時，為了維持他們的貿易利益，一九五○年之前是開放給內地居民自由出入香港，其後的限制也較寬鬆；英國殖民地的性質也帶來了歐亞不少民族的人來港工作、定居。香港一直便是多元化的人口組成，包容而不是排斥。內地不同地方的居民、海外不同種群的居民，都以香港為其第二故鄉。而隨着香港本地出生人口增加，不少人便以香港作為故鄉。



因此，香港的鄉土便不是本土派的妄想只是獅子山下，也不只是他們只懂 （或扮作只懂）廣府語的第一代或第二代移民青年，還包括北角以前的上海幫、現時的閩南人，散布全港的潮汕人士，以前從威海來港當警察的山東人，以至更早來港的客家人，還有眾多的緬甸歸僑、越南人、尼泊爾人、南亞裔人、印度人、巴基斯坦人、猶太人、法國人、日本人、韓國人，以及最近來港的俄語人士。



香港是多民族、多社群的鄉土，因中國而聚集一起。