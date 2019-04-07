如果說曾俊華和陳茂波已經雙頭並列為「史上最廢的財政司司長」，那麼鄭若驊被視為「史上最廢的律政司司長」，那就是當之無愧。豈止如此，她還應被視為「史上最亂的律政司司長」，在其領導下，律政司的工作前所未有的亂七八糟，前所未有的令香港法治蒙羞，前所未有的令港人對律政司的處理案件強烈不滿、失去信心，前所未有的讓人覺得這位司長根本不稱職。



只有一年多的時間，鄭若驊即獲「史上最廢、最亂的律政司司長」稱號，更是前所未有。令人詫異的是，她還能當沒事一樣，我行我素，周不時對自己的表現還自吹自擂，朝廷和林鄭特首也似乎對她「滿意」，「港人治港」淪落到何等地步，可窺全豹也。



日前，就一單「不誠實取用電腦」案，終審法院判決律政司敗訴。此案之敗，就敗在律政司根本沒搞清「法律觀點」，便「貪就手方便」一告再告，對「不誠實取用電腦」罪有濫用之嫌。律政司顢頇、懶惰、莽撞、想碰運氣的結果，不但大輸特輸了這場官司，更在世人面前暴露了工作上的混亂無能。



事實上，律政司今次撞大板並非偶然，類似這樣的不該告的亂告、該告的不告的「烏龍事」多矣，它們有些是「烏龍」，有些是「特登」。對此，有人倒是收放由心，想怎麼玩就怎麼玩。如此，人們早已看到，佔中搞手沒有一個伏法，維護秩序的警員紛紛獲刑，政治黑金案被放生，藉口是證據不足，而東方記者被黎智英刑事恐嚇案證據確鑿，律政司卻置若罔聞，要拖到地老天荒，更不要說鄭若驊大宅僭建卻自我特赦，明目張膽……



凡此種種，律政司的廢與亂歷史空前。根由在哪兒？非人莫屬！為政在人，為法也在人。香港從來就是有法有天的社會，但掌法之人廢而不為，亂而胡為，香港就會還是無法無天！現在的香港律政司在鄭若驊的領導下，讓人見盡廢亂之行也。「一國兩制」為甚麼和「港人治港、高度自治」緊密相聯？就因為「港人治港」和「人的因素」處於關鍵位置；若所託非人，那就一切皆完。