世不患無法，而患無必行之法。律政司在學校試題外洩案中終極敗訴，既顯示香港法律荒腔走板，更反映司法官員敷衍塞責。律政司聘有大批法律專家，明知相關條例不合時宜，依然胡告亂告，以致自取其辱，這不是很不可思議嗎？



今次問題出在「不誠實取用電腦」這條控罪，有人涉嫌外洩學校試題，只因律政司檢控不當，加上司法機構一味咬文嚼字，在「使用自己電腦」和「取用他人電腦」上鑽牛角尖，反而不理會洩漏試題這一基本事實，使被告逃過法律懲罰，對以法治自詡的香港而言，可謂莫大諷刺。



該告的不告，不該告的亂告，有人逍遙法外，有人蒙冤受屈，香港司法亂象叢生，沒有最荒謬，只有更荒謬。有人歸咎於司法官員懶惰，其實這不僅僅是懶惰的問題，而是更深層次的問題。



香港回歸將近二十二年，整個司法系統依然原封不動，制度還是殖民地的制度，法律還是殖民地的法律，法官還是殖民地的法官，假髮還是殖民地的假髮，美其名曰司法獨立，實際上是司法獨大。正因為殖民幽靈揮之不去，司法大權一直牢牢掌握在洋人及其代理人手上，法律淪為保護朋黨、打壓異己的政治工具，導致頻頻出現「犯法無事、執法有罪」以及「警察拉人、司法放人」的荒謬現象。



君不見，反中亂港人士即使違法亂紀，也往往獲得法外開恩，愛國愛港人士則動輒得咎，稍一行差踏錯便換來牢獄之災。漢奸黎之流更像有金鐘罩似的，至今毫髮無損，佔中案沒有被起訴，政治黑金案一筆勾銷，連恐嚇東方記者案也無聲無息，簡直匪夷所思。尤其荒謬的是，司法機構為了保護反中亂港勢力，總有這樣那樣的藉口，一時「證據太多」，一時「證據不足」，一時「疑點利益歸被告」，一時「調查需時」，千奇百怪，層出不窮。顯而易見，司法不公正是香港所有亂象的主要根源。