不論中美貿易談判結果如何，就算是談成了、簽約了、執行了，中美關係也不可能回到從前。事實上，美國已將中國視為頭號競爭對手、未來之大敵，必然全力防範、全面打壓、全面封鎖，針對華為、中興等高科技企業的行為必將繼續，針對中國留學生的行動也必然陸續有來。



某種意義上說，中國搞改革開放、市場經濟，就是向西方學習，而學西方就是學美國。由於美國在高科技方面最成功，因此美國對有志科學的中國年輕人吸引力最大，目前赴美深造的中國留學生達三十五萬人，佔美國全部海外留學生的三分之一，是最大的外國留學生群體，每年為美國帶來四百億美元的生意。



如今特朗普政府大搞「防火防盜防中國留學生」，將他們全部視為潛在的間諜，欲竊取美國高科技機密，自然採取了限制政策。早前，在美國學習人工智能、機器人、航空等敏感領域的中國留學生，簽證期限由以往的五年減至一年，美國還準備監控他們的社交媒體，看看有沒有與中國政府聯繫或批評美國的證據，他們欲留在美國找工作的難度亦加大。



美國正在失去自信，走自我孤立之路，就如冷戰之初的麥卡錫時代，以有色眼鏡看待中國人尤其是科技工作者，當年就把錢學森等科學家逼回中國，最終錢在中國大放異彩，成為兩彈一星的元勳，令美國人後悔不及。從這一點來看，中國其實應該感謝麥卡錫，為中國送回了最重要的人才。



同樣道理，中國留學生無法留在美國，不是流落到其他國家，就是回國，不排除這些人中有大批錢學森式尖端人才。美國驅逐中國留學生，本意是封阻中國科技發展之路，結果很可能又是適得其反，幫中國一把，為「中國製造2025」計劃的落實助一臂之力。因此，中國非但不該批評特朗普，反而應該頒他一個幫助中國科技進步獎。