江西永豐縣公安機關近日破獲一個以家禽養殖場作掩護的製毒工場，當場繳獲數噸毒品及製毒原料，令人咋舌。更駭人的是，其中一名落網疑犯竟是當地公安局前禁毒大隊長，初步調查指他充當黑幫保護傘，負責通風報信，但當局不排除他也是販毒集團一員。換言之，既做保護傘，又落手落腳製毒販毒，兩邊通殺，利益雙份。



相較之下，香港的保護傘則「知足」得多。綽號「上海仔」的黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟郭永鴻兩案四罪在身，但因為有警方及司法兩把保護傘包庇，前者為其通風報信讓他聞風先遁，後者遲遲不檢控，終於讓大毒梟順利潛逃海外。流竄東南亞和歐洲期間，上海仔繼續遙控其毒品王國，販毒版圖遍及中港台、日本、南韓以至整個東南亞，隔三差五就有其走私毒品在各地被查處的消息，但落網的都是其爪牙或黑幫骨幹，從未見其保護傘膽敢參與販毒。此所以說香港的保護傘比內地的「知足」、不敢過於猖狂也。



內地連官方禁毒人員都下海涉毒，官黑警互相勾結的情況到底有多嚴重，令人不敢想像。事實上，內地不時查處涉黑涉毒的地方官員，他們充當黑幫保護傘之餘，有的自己也是癮君子，有的甚至自行製毒。例如數年前下台的原雲南省楚雄彝族自治州州長楊紅衞，以吸毒後精力旺盛可連開數日會議為由，公然在會議室「上電」；又如曾任福建長汀縣質量技術監督局副局長的肖積合，早年因受賄被開除公職後，憑藉其化工專業知識「創新」製毒技術，令製毒成本大降，因此被毒販們尊稱為「祖師」，簡直沒有最荒唐，只有更荒唐。



內地官場貪腐成風，官員自己也深陷毒海，國家怎能不積弱？晚清時期煙館林立，官員、將領、商賈、名媛個個吞雲吐霧，精神委靡，慈禧甚至當「福壽膏」是寶，結果連江山也斷送。現在的中國比當年的晚清好多少？