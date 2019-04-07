大海之上本來沒有線，上世紀美國人偏要多事，為台灣海峽劃上中線，要大陸、台灣各據一邊，彼此不能越界，這個規矩定下來後，雙方一守便守了約六十年。到上月底，解放軍戰機終於按捺不住，一舉飛越台海中線，事出突然，把不少人嚇得目瞪口呆。中共軍機為甚麼要破例？又為甚麼要選在此時破例？很多觀察家都困在悶葫蘆裏，一肚子的不明白。



實際上，北京的用意不難理解，就是要為高雄市長韓國瑜開路，推使他出選總統。



中共希望讓韓國瑜出任台灣的總統，該是肯定的。韓市長早前出訪香港、澳門，獲邀到中央駐兩地的聯絡辦公室一敍，中聯辦是「一國兩制」最具象徵意義的機構，北京希望能以「一國兩制」統一台灣，故請韓國瑜到訪中聯辦，內中含意深邃，那不是台灣一個市長能有的待遇，反映出在北京眼裏，他的身份已經不只是市長了。



韓國瑜如果要問鼎總統，目前最大的障礙不是現任的總統蔡英文，而是與他同屬國民黨的黨友朱立倫。最新民意調查顯示，朱立倫如果跟民進黨的蔡英文或賴清德對戰，都有望能勝出，但優勢不是很明顯。而且台灣的民意如浮雲，到正式選舉時，一旦給綠營彎道超車，更不幸的是讓賴清德跑出，北京就會十分頭痛，因為賴有更強的台獨傾向。所以，如果能夠由民調大幅度領先的韓國瑜出戰，北大人會安心得多。



有甚麼辦法能夠讓國民黨棄用朱立倫，而徵召韓國瑜上陣呢？那就是現階段要反過來為民進黨催谷民望，只要朱立倫與蔡英文、賴清德二人的支持度拉近，由朱出選再不能穩操勝券，國民黨就有冠冕堂皇的理由，可以棄朱用韓了。



解放軍的軍機選在此時飛越台海中線，台灣人一旦焦急，民進黨的民望就會短暫上升，這可能就是北京的盤算。所謂「以奇用兵」者，就是如此。