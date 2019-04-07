本港醫護人手長期短缺，尤其是春季、冬季的流感高峰期，公立醫院的病房入住率經常超過百分之一百，個別更高達百分之一百二十，被形容為「好似戰場咁亂」，而醫護人員更是疲於奔命。儘管特區政府一再「億億聲」額外撥款，然而大家都知道，要真正解決醫院人手不足問題，當然係要海外招聘合格醫生，才可以真正解決燃眉之急。



可是，醫委會日前否決四項放寬海外專科醫生考試後免實習的方案，由於醫委會的會議不公開，投票又以暗票方式進行，外界難以確定此次錯失「救近火」機會的真正原因，不過有一點不必靠估，就是醫委會予人「醫醫相護」的印象相當深刻。



不是嗎？今次如此溫和的建議仍然得不到足夠的醫生票支持。有條件放寬海外專科醫生實習期，吸引更多海外醫生回流，並在公立醫院服務，不失為紓緩前線醫護人員壓力的短期措施，但係咁都唔通過；醫委會三十二人中，至少有二十二人是醫生，難怪被抨擊罔顧病人福祉、讓醫生的專業和權益凌駕於病人及公眾利益之上。



醫生要維護專業組織的權利無可厚非，市民亦不想因為放寬有關政策而令本港醫療水準退步，不過，在如此非常時期，可讓英聯邦國家等地受訓的醫生專才，在醫管局等機構工作一段時間，在通過專業試核准後，讓他們成為在港註冊醫生，確保執業資格，家陣被否決的四個方案，要言之就是朝着這個方向，可嘆都不被醫委會接納，其「門戶不開放」政策，不是浮上水面嗎？



醫委會堅持把合格的海外專才拒諸門外，讓醫生荒持續惡化，令公立醫院逼爆惡性循環，令市民深感醫者並沒有「父母心」，而只有「閉關」的「一己私利心」！救急扶危，總不能「說一套、做一套」，醫委會再不改革，一再抱殘守缺，你們的「做爆、不如鬧爆」怎可能贏得市民的同情？