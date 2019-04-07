現時本港醫生嚴重短缺，政府冀放寬海外專科醫生實習期安排，以吸引海外醫生到港執業。醫務委員會專責小組提出四個方案，出席會議的二十九名委員以暗票方式表決，結果四個方案都被否決。



醫委會長久以來對海外醫生設下限制，要他們通過考核才能在港執業。近年本港醫生人手嚴重不足，病人被迫接受漫長的輪候時間，公立醫院醫生壓力爆煲，惟醫委會仍然無動於衷。今次否決放寬海外專科醫生實習期，再次反映醫委會保護主義強烈，寧願前線醫護承受沉重壓力，漠視病人的利益。



根據醫管局數字，海外醫生的流失率極高，現時只有十二人在公立醫院工作，相信與工作壓力大有關。公院醫護人手不足，市民廣泛同情，並且齊心向政府及醫委會表達引入海外醫生的訴求，要求酌情放寬海外醫生來港執業資格。然而，醫委會為了保護本地醫生，讓自己能夠繼續壟斷市場，向海外醫生設下重重門檻，沒有為水深火熱的病人着想。



真正吸引優秀海外醫生人才來港執業，是豁免具本地認可學歷、專業資格及在港服務年資的海外醫生參加執業試，而獲取全面註冊資格。不少海外醫生就讀的醫學院，學術排名更勝本港的香港大學及中文大學醫學院，加上他們畢業後在海外醫院執業，已經累積一定經驗，故他們只需要在公立醫院服務一定年期，符合現時醫管局聘用資格，可以免考執業試，而能全面註冊。



事實上，本港醫生團體以「專業自主」為名，奉行保護主義為實，對社會利益視若無睹，這種狀況應該改善。醫委會的一半席位由照顧本地醫生利益的選任醫生擔任委員，掌握了絕對否決權。現時醫學界的自律模式必須作出轉變，改革醫生主導醫委會的局面，加入更多政府和民間的聲音，平衡各方意見，不可再拖。