剛過去的四月四日是北約成立七十周年，七十整壽的大生日，成員國又有二十九個，按理生日會一定大陣仗。弊在今年的生日會只是美國華盛頓舉行的一個兩天會議，二十九國外長只負責到會打卡，倒是美國抓緊機會拚命追債。活動最精彩的看點是美國總統特朗普，北約秘書長斯托爾滕貝格與特朗普本有一個禮節性會面，但特朗普卻毫不禮貌地開口追債，還出動自己祖宗幫手追，結果鬧出國際笑話。



為了錢，特朗普可以去到很盡；而為了氣，北約俱樂部中的歐洲成員也忍不下去了，若說從前是貌合神離、同床異夢，今年則是陷入分房瞓、諗分居的邊緣。北約俱樂部還有沒有下一個十年之慶，看衰的人不少。



北約是世界上最大的軍事組織，去年軍費據講達到一萬億美元，美國一直以來都不滿歐洲多國負擔的軍費太少。日前的七十歲生日會，美國只有三個焦點，一是向德國追債，二是向土耳其施壓，三是捎帶向北約成員國唱衰中國。



為了追債，特朗普面見北約秘書長時搬出「老父」：「老實說，德國沒有支付應付的軍費。我尊重德國總理默克爾，亦非常尊重德國。我父親是德國人，對嗎？是德國人，在一個美麗地方出生，所以我對德國有好感。」



信口開河是特朗普的強項，今次沒有嚇驚人，只是再鬧大笑話。美國傳媒隨即拆穿他的西洋鏡，指特朗普的祖父才是歐洲人，其地產商父親弗雷德於上世紀初出生於美國紐約，他充其量只是歐洲移民的後代。特朗普為了追債，暴露搞錯父親與祖父出生地之醜，還調亂自己上兩代家族成員的身份，是不清醒還是不孝順？還有，他又一次製造了假新聞！



相較特朗普的出醜，美國副總統彭斯出的是「刀」。他在會議中發言針對德國、土耳其及中國，炮轟德國無視俄羅斯擴張威脅之餘，再提德國繳納軍費太少。對土耳其，彭斯則力斥土國公然向俄羅斯採購S-400反導系統軍備，無視美國及北約利益，應該退出北約，在美國與俄羅斯之間作出選擇。



美國的不友好與惡形惡相，直接搞喎了今次低規格的外長會面，德國外長即使官微言輕，也立即回敬：「我們（德國）既不是俄國的俘虜，也不是美國的俘虜。」土耳其外長同樣不給美國面子，直接丟回一句「我們已經採購了，它（俄製反導系統）是完成的交易」。土耳其的答案無異於直接向彭斯喊話：土耳其要揀美國還是揀俄國，還用問嗎？



接下來，北約是反面、反枱，還是反轉俱樂部？俱樂部管家、北約秘書長今次飽嘗豬八戒照鏡──兩面不是人的滋味，雖然他說會向成員國反映增繳軍費的意見，但有誰比他更清楚歐洲各國的情況？德國經濟已經轉差，GDP也在下跌，成員國軍費都是按GDP計算，德國的軍費有可能增加嗎？法國亦一樣，黃背心運動仍未平息，法國會在此時大加俱樂部會費嗎？分子錢，從來是最攞命兼傷感情的錢，追與不追，都是個大問題。