世界視線：制裁國際法庭　歐盟向美說不

美國政府較早前宣布，國際刑事法庭如繼續針對美國或盟邦人員，在阿富汗可能觸發的戰爭罪行進行調查，將發起制裁行動。國際刑事法庭檢察官本蘇達隨後證實，其赴美簽證已被美國當局吊銷。本氏表示，初步研究後發現，有證據顯示阿富汗戰爭期間出現反人類等罪行，她將為此向國際刑事法庭申請啟動調查。



面對山姆大叔的橫行霸道、無法無天，歐盟方面也忍無可忍，於上周六發表聲明聲援國際刑事法庭，對美國的做法表示「嚴重關切」。聲明強調，國際刑事法庭在打擊不法之徒方面發揮重要作用，維持法庭獨立及不受外界干擾，更是對其有效履行職能至關重要。歐盟將一如既往跟國際刑事法庭通力合作，同時呼籲美方為法庭提供必要的支持與幫助。



歐、美在國際事務上不同調甚至產生齟齬，幾乎已成特朗普執政時代的「新常態」。日前在美國首都華盛頓舉行的北約成立七十周年紀念會，副總統彭斯公然抨擊德國軍費納得太少，同時在資源上過分倚賴俄羅斯，雙方鬧得很不愉快，歐洲方面如今有機會將華府一軍，惡心老美們一下，如何肯放過機會。



當然，美國壓根兒就不是國際刑事法庭成員，根本不會拿歐盟的「諍言」當回事。儘管按照規定，非成員國成員只要涉嫌在成員國（阿富汗是其中之一）干犯戰爭罪行，國際刑事法庭便有權介入。加上美國司法當局處理相關案件大歎慢板，司法部○九年調查後便不了了之，國際刑事法庭更是出師有名，但畢竟胳膊拗不過大腿，華府明擺着撒潑，歐盟除了站在道德高地進行「良心勸說」，還能有甚麼實際行動？難道就不怕美國像制裁伊朗那樣，大搞「連坐法」？



早有評論指出，國際刑事法庭作為沒有自己執法力量的「無牙老虎」，只能在非洲國家「主持公道」，其實這也是高估了他們的實力。國際刑事法庭於一五年起訴當時正在南非參加非盟會議的蘇丹總統巴希爾，最後因為南非以及巴氏路經的乍得、肯尼亞等國當局拒絕合作，最終無功而還。法庭連南非也搞不定，美國佬更不會將其放在眼內。



