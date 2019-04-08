神州觀察：一把手庇黑護惡　塌方式全面腐敗

如果說黑惡勢力是社會毒瘤，其背後的保護傘、關係網便是滋生毒瘤的溫床及催化劑，更需加大力度剷除。內地掃黑除惡專項行動雖聲勢浩大，奈何一些地方連公檢法「一哥」亦紛紛為黑惡分子撐腰站台，彼此沆瀣一氣，相互勾連，想要海晏河清、社會安寧談何容易。



湖北省紀監委日前披露，武漢市中級法院前院長、市檢察院前檢察長、政法委前常務副書記及黃岡市公安局前局長悉因涉黑、充當黑惡勢力保護傘而倒台，各人被查時俱是現職在任，又同屬政法系統一把手，影響之惡劣超乎想像。



從當局公布的訊息來看，這些政法系統高官所涉問題不外乎縱容包庇、通風報信、為黑惡分子站台撐腰、說情開脫等。當然，這麼做對他們自身必有諸多好處，否則不會有人傻到甘冒丟官坐牢之風險，「無私」地庇黑護惡，正如涉案的法院前院長被批利用手中權力大肆斂財；檢察院前檢察長以案謀私；黃岡市公安局前局長更淪「護黑局長」，與黑老大稱兄道弟，好處固然沒少得，更將掃黑除惡之責拋諸腦後，令作惡者更加肆無忌憚地為惡，實在可恨之極。



事實上，不論公檢法也好，政法委也好，原本就是掃黑除惡的左膀右臂，身先士卒的主要執法機構，誰知竟淪為黑惡分子的保護傘，甘願助紂為虐，且知法犯法，足見社會毒瘤破壞經濟社會秩序、侵蝕政府執政根基之說絕非危言聳聽；由此更體會到「打傘」、「破網」難度之大絕非搞幾場專項鬥爭就能輕易解決。



可以見到，內地近年掃黑除惡運動捷報頻傳，各級政府不時晒出「成績單」，成串的數字看得人眼花繚亂，然而令人尷尬的是，同時被挖出的各級黨政機關公職人員庇黑涉黑醜聞多不勝數，一些地方甚至出現系統性、塌方式腐敗，像轟動一時的廣東中山市警察庇護「老虎機」案，牽連者竟達二百五十多人；為黑龍江伊春市西林區黑惡組織保駕護航的黨員幹部及公職人員多達四十人；為山西黑社會頭目「小四毛」充當保護傘的政法系統官員亦有十多人。



有黑社會的地方必然有保護傘，黑惡勢力愈猖獗，說明保護傘、關係網愈是樹大根深，難以剷除。從過去經驗來看，保護傘不乏如「政法王」周永康那樣的國家級高官，副國級、部級、廳級官員更是多如牛毛；至於鄉村基層政權遭黑社會侵蝕破壞情況更是觸目驚心，村長淪為村霸，乃至親身上陣做黑老大者亦屢見不鮮。在重重利益驅使下，內地上下早已形成官黑勾結、警匪一家的局面，你中有我，我中有你，到頭來連誰黑誰白、誰忠誰奸都分辨不清，又談甚麼一查到底、決不姑息。



