正論：破壞水塘損生態　水署胡混無極限

水是珍貴資源，點滴都不應浪費，更不能對水塘進行破壞，惟事實恰好相反，水務署不但縱容不法人士在水塘非法捕魚，更胡亂截流破壞生態環境。廢衙門胡混度日，混帳又添一筆！



每年九月至翌年三月，水務署都會開放水塘予有許可牌照的市民垂釣，這段期間並非魚類繁殖期，市民既可享受釣魚樂，又能保持水塘生態平衡，本是美事，可惜署方疏於監管，有法不執，釣魚樂變質為大屠殺。本報發現，大埔船灣淡水湖幾乎每日黃昏時段都有操普通話人士拖網捕魚，將水塘當成養殖場予取予求，甚至有人赤身露體在水塘暢泳，即使有市民致電水務署投訴，署方亦從未派員執法，無異於變相鼓勵。



須知道，在水塘釣魚並非無限制，除必須持牌外，更只可使用一支釣竿和釣絲，嚴禁使用其他工具，連使用鉛墜「擢」魚也不許，遑論拖網捕魚，違者可被罰款一萬元。很明顯，署方有法不依，甚至在本報介入後仍堅持見不到有人違法，簡直睜眼說瞎話。事實上，過去數年即使有違法人士被罰，最多也是罰款一千幾百，完全沒有阻嚇力，水務署連好好管理水塘也做不到，堪稱尸位素餐的典範。



更不堪的是，開口閉口保育的港府說一套做一套，計劃在東涌河範圍興建河畔公園，卻沒有通盤完善規劃，自石壁水塘啟用以來，水務署就一直將上游河水胡亂攔截，令東涌河有一段乾涸龜裂，下流河水僅靠其他支流匯集而成，嚴重破壞穿梭東涌河的魚類生態。與此同時，下游部分河道因發展東涌新市鎮而被渠道化，當局卻任由不法人士將家居污水倒入雨水渠再流到東涌河，污染水質。保育不成反令生態「不育」，簡直豈有此理。



上述事件均看到水務署嚴重失職，但官僚依然好官我自為之，究其原因，是官官相護已成港府常態，問責精神蕩然無存。大家必定記得，公屋鉛水風波鬧得滿城風雨，水務署高官不僅無被究責，退休後反獲勳章嘉獎，時任政務司司長林鄭月娥「官到無求膽自大」，公開包庇失職下屬，推說全部都是「制度」的錯。既然出錯也不用受罰，水務署還有何動力改善服務質素？至於「馬路噴泉」、「馬路河流」成為香江一景，每區都有水管滲漏或爆裂，就連申訴專員都曾指出，如果將香港食水滲漏率降至與新加坡等先進地區看齊，每年節省下來的水可供二百萬港人使用一年，慳回五億三千萬元公帑。任何人聽見都會覺得肉痛的事，偏偏水務署毫無反應，絲毫沒有羞愧之心，如此冇神經、冇靈魂，工作表現每況愈下又何足為奇？



一滴水可以反映太陽的光輝，一滴水也可以折射港府的無能。水務署工作散漫絕非個案，基本上整個政府由司到局、由局到署都是如此。當內地都不再奉行「做又三十六、不做又三十六」這一套，港產官僚卻將之發揚光大，香港競爭力跌跌不休，港府威信江河日下，豈是無因！



