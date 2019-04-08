功夫茶：既能反恐又能特務　毒梟吃通黑白兩道

各位看官，律政司帶頭破壞法治，縱奸護淫出晒面，早有玉皇大帝第九個孫──玉九孫之稱，估唔到受佢保護傘庇蔭嘅黑幫前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻同樣係「十九特務」，簡直襯到絕。條契弟最近上網廢噏，自吹為內地公安、國安提供情報，一邊販毒一邊做特務，黑白通吃，上面有兩把保護傘，香港又有兩把保護傘，好似萬能咁款，真係笑都笑能死人。



據十九特務自己講，佢自九七年就獲廣東省公安廳副處長接見，回歸後又同中聯辦嘅警聯辦接觸，點知之後講講吓又突然聲稱一直幫緊國安做嘢，話幫手收江湖風，希望穩定繁榮香港，佢唔係以為自己係007吓話？



人作古仔你作古仔，作到好似你咁亂七八糟，破綻百出，功夫茶都真係要講句服You。用個膝頭哥諗吓都知，國安同公安分屬兩個唔同系統，就好似兩間公司咁，「雙安」互相監察，你幫其中一瓣做嘢，另一瓣一定唔會再用你！十九特務何德何能，喺兩間唔同公司掛單，犯上食兩家茶禮嘅官場最大忌？



好心上海仔冇鏡都搵篤尿照吓自己咩新絲蘿蔔皮喇。國安同公安堂堂兩大強力部門，本身神通廣大，使搵你個黑社會大毒梟幫手？退一萬步講，即使國家真係用你，都學似你「本家」、「上海皇帝」杜月笙話齋，當你班黑社會夜壺咁用完即棄嘅咋！



上海仔斷估冇聽過美國前總統林肯呢句金句︰「寧願沉默被當懵炳，不要開口坐實笨名。」十九特務上網廢噏愈講愈失控，結果自揭其惡。條契弟承認，○八年香港協辦北京奧運，「自己出錢出力」搵喺香港嘅巴基斯坦人混入同鄉集團，話了解有冇人擾亂奧運，從而進行「反恐」喎。



呢嗱，呢啲咪鬼拍後尾枕囉！上海仔素有「南亞兵團之父」之稱，被指從南亞招兵買馬，來港做黑社會爛頭蟀，無惡不作，仲一條龍提供埋酷刑聲請法律服務，家陣不打自招，咪就係恃住有警方司法兩把保護傘撐腰囉。



始終都係魯迅講得啱︰首先應該掃蕩嘅，就係嗰啲拉大旗作虎皮，包住自己嚇唬別人嘅人。十九特務擺「雙安」上枱，無非係想話畀人聽佢老哥吃通黑白兩道，藉上面兩把大保護傘，壓香港警方同司法兩把細保護傘，博第時窮途末路竄返香港，律政司繼續唔做嘢。咪傻喇，強力部門又點會甘心做你呢條臭蟲嘅免死金牌吖？睇怕唔使幾耐，「雙安」就會主動出擊為民除害，十九特務都係洗定八月十五踎監踎過世好過喇！



