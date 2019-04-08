地產價值上升，一方面是標誌着社會整體的財富擴大，另一方面是資產價格上升帶來成本增加，以及通脹壓力。弄得不好的話，樓價高漲變成泡沫，最後泡沫穿破，資產頓失。



香港亦面對同樣的危險，但香港的特殊性是毗鄰內地，後者體積龐大，發展驚人。由內地外溢至香港的財富和經濟需求遠超香港本地的房地產供應所可應付。特別是回歸之後實行一國兩制，香港與內地融合加快，而特區政府在回歸後卻抑減新的土地開發，令供求的失衡加劇。



在中國全國而言，近年經濟增長強勁而人口淨增加的地區是珠三角，珠三角與香港關係密切，當地的人和錢及經濟轉移到香港更為容易。因而合全國之力，即使是只合珠三角之力，也足以把香港的地價、樓價抬升。對香港人來說，這會是源源不絕的財富增長。



香港人所有的樓房住宅便只會不停漲價，這比起任何的經濟活動更容易和穩妥地賺取暴利。即使自住的房子也可用按揭套現，供養家庭、維持生活所需，乃至轉作投資。若退休的更可換賣住所，轉移至其他生活成本較低的地方養老。這是中國內地發展帶給香港及香港人的好處。



香港只開發了不足四分之一的土地，進一步開發的餘地很大，住房供求的矛盾並不會必然地惡化，是可變成良性循環的增長。香港還可借大灣區發展而爭取擴大香港的土地，例如在海域外填海拓地。只要政府穩步發展，並逐步擴大本地人口，樓價便會穩定地上升，使先來的移民和後來的移民，以及整個社會經濟都同時獲益。



而政府來自地價樓價的龐大收益，可同時照顧沒有自置居所的社會中下層。公屋應是主要的方法，間接上也是政府通過住房補貼來降低工資成本和社會的整體成本，並且投資在中下層家庭的子女，鞏固社會經濟穩定發展的基礎。



香港和香港人是得天獨厚，在現今世界上再沒有同類的例子。摩納哥近似，但規模太小。有這樣的福氣，香港好應好好地建設社會，好好生活，把香港造就為人間天堂，也給內地及世界創造一個可持續和值得學習的典型。



香港有的是錢，有的是機會，但缺乏的是知識、意志和魄力。坐擁資金和機會卻在胡鬧，專事破壞，把大好的社會轉變為各種矛盾問題叢生。這應該是最經典式的自作孽。此中有殖民地奴化教育與制度安排的問題，亦有大國干預的因素，究竟甚麼時候香港才可以發揮出它的潛力呢？