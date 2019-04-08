民進黨、蔡英文上台後，拒絕「九二共識」，推動「台獨」，變本加厲投效美國，購置大量軍火，導致兩岸關係日趨緊張惡化，分裂氣燄囂張，嚴重威脅中國主權、安全和發展利益，北京不得不做出反制，發出嚴厲警告。



日前，解放軍兩架軍機首次飛越台海「中線」，台灣方面立刻「升機攔截」，蔡英文叫囂「寸土不讓」，「遇到對方挑釁必第一時間強行驅離」，擺出「不惜一戰」的架勢。跟着，老美國務院、國防部發表聲明，指北京單方面改變現狀，無助地區穩定云云。美方還搬出他們自訂自立的《台灣關係法》，聲稱美國有「保護台灣安全」的「責任」。然台美的強烈反應並不能嚇退北京，反而激發了北京捍衞國家主權、安全、核心利益的鬥志。



老實講，北京「敢」令軍機飛越台海「中線」，那就是早已做好了台美會如何反應、做好了不懼硬碰的準備。解放軍軍機飛越「中線」尋常化的序幕已經拉開，台美方面是無力阻擋的。這就像北京八年前下決心有能力對釣魚島海空巡航尋常化，日本、美國也大肆反對了一陣子後不得不敗下陣來一樣，小日本現在還敢齜牙嗎？還不是老老實實接受現實嗎？



何況，所謂台海「中線」根本是子虛烏有的東西，是山姆大叔妄圖永遠分裂中國「拿來說事」的東西，這也正合台灣要搞「顯性台獨」、「隱性台獨」的需要，他們對此如獲至寶，而北京從不承認這個東西。過去北京力有不逮，或為了展現推動和平統一的誠意，對所謂「中線」保持距離，現在形勢不同了，力量對比不同了，「台獨」日益猖狂了，山姆大叔力挺「台獨」、挑釁中國底線日趨明顯了，北京就一定要嚴正反擊、積極有為了。



更辣的打擊還在後頭。北京官媒透露，解放軍做好了「雙方戰機交火並有飛機被擊落」的準備，不排除「定點清除對大陸構成威脅的某個台軍基地」。



事實上一旦如此，兩岸就進入戰爭狀態，武統開打，蘇貞昌之流可能會掄着掃把拚命，老美敢拚命嗎？拚之結果，能挽救「台獨」必亡的命運嗎？