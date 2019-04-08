諂諛在側，善議障塞。英國國會外交委員會煞有介事發表報告，表示憂慮香港由「一國兩制」走向「一國一點五制」，並指北京對港方針更是邁向「一國一制」。這分明是照抄照搬香港反對派的唱衰言論，完全不加修飾，可見英國人既懶惰又無聊，竟用這種偏聽偏信、道聽途說甚至無中生有的所謂報告來敷衍國際社會，簡直貽笑大方。



最荒謬的是，該報告一方面承認港獨不是香港的務實選項，一方面以言論自由為由替港獨搖旗吶喊。人們倒想問一聲，如果在英國宣揚納粹主義或恐怖主義，是否也有言論自由？如果香港回歸前有人鼓吹推翻英女王或英國統治，是否也有言論自由？實際上，《社團條例》正是殖民時代的產物，當年港英政府以此作為政治工具打壓港人，如今反過來批評港府引用此例禁止香港民族黨運作，這豈止是雙重標準，簡直是賊喊捉賊。



不管怎麼說，香港回歸後的民主、自由和人權，都絕對不會比回歸前差，英國根本無權說三道四。更何況，英國脫歐鬧劇沒完沒了，至今不知如何收科，自顧尚且不暇，還想插手香港事務，真可謂不自量力。當然，英國人自己也清楚這種報告沒有多少說服力，也沒有甚麼實際意義，他們明知無聊還要繼續發表，一來為自己刷存在感，以示英國對香港還有影響力；二來撫慰香港這班孤臣孽子，務求他們繼續效忠。



反倒是中央政府應該好好反思，為何香港會鬧到如此地步？為何洋人公然對香港指手畫腳，中央反而畏首畏尾？這些年北大人不斷強調對香港擁有全面管治權，要依靠愛國愛港力量治港，確保「一國兩制」不變形不走樣，可惜事實恰恰相反，香港回歸近二十二年來種種亂象證明，中央從來沒有真正落實全面管治權。「反中亂港有前途，愛國愛港無運行」，過去如是，現在亦如是，這不是很荒謬嗎？全面管治權云乎哉？