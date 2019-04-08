港府高官個個皆廢，要說廢中之廢，莫過於環境局局長黃錦星，皆因他老哥做了這麼多年局長，除了江湖傳說的沖涼只需一分鐘外，就只剩下「徵費」兩個字，乾脆環境局換牌子叫「徵費局」，黃錦星改名「黃一招」算了。



以膠袋徵費為例，開頭似乎有點效果，但很快師老兵疲，自一五年開始膠袋使用量掉頭回升。為甚麼會這樣？黃錦星拍了一下自己的小光頭，認為是徵費水平太低、阻嚇力不足之故，有意將五毛錢一個膠袋加至一元，並計劃年中諮詢。諮詢當然是假的，加重市民負擔是真的，相信加價減廢的效果將立竿見影──膠袋使用量將倍增！



對商家而言，以前膠袋是成本，能少給顧客就少給，無形中限制了膠袋的使用；如今則不同，膠袋成為商家財源，多賣一個多賺一元，多賣十個多賺十元，而膠袋的來貨成本極低，簡直無本生利，商家有了鼓勵顧客使用膠袋的誘因，如果膠袋製造質量好、賣相好，銷情會更好，但不管多麼好的膠袋，仍然是膠袋。所以說，增加膠袋徵費的出發點不是減廢，而是增加堆填區的負擔，謀害子孫後代的未來。至於減廢的正確策略，當然是鼓勵生產商及零售商改用環保購物袋，同時為膠袋設下最後期限，違規者進行罰款處理，屢教不改者重罰，如此一來，商家沒有再用膠袋之理，這才是源頭減廢之道。



黃錦星不是從源頭減廢做起，而是從末流做起，效果自然是事倍功半。至於為甚麼當局刀口向消費者，不敢向商家，原因自然是港府的通病：施政永遠偏向商界利益，而黃錦星坐在局長位子上一天，他的屁股就傾向商家那一邊。有人說，黃局長的工作就是徵費再徵費，太簡單了，毋須任何學歷及環保經驗，簡直白𢭃人工，香港搞環保至今一事無成，也就不足為奇。可見香港要源頭減廢，首先就是減掉廢官！