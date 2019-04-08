一石激起千重浪。港府修訂《逃犯條例》引起鬼哭神嚎，牛鬼蛇神紛紛出招反對，民主阿婆暴走美國覲見副總統彭斯哭秦庭，爛果報出盡吃奶之力抹黑，日前找來股評人危言聳聽一番，言之鑿鑿指內地政府隨時利用條例逮捕華為等公司的商業競爭對手，連過境商人也有可能在港被捕，再被解往內地受審；至於漢奸黎更是牙痛咁聲，形容修例「慘過廿三條」，真係唔知就畀佢哋嚇死，知就畀佢哋笑死。



別說《逃犯條例》作出引渡前要先經法庭審批一關，並非港府說了算，即使是內地企業的競爭對手，行得正企得正，何懼之有？想一想都知，要拉要鎖的話，何需在香港出手，在內地已可。說穿了，他們看見華為太子女被美國以莫須有罪名要求加拿大作出拘捕，愈看愈心寒，擔心他朝君體也相同，遭到中方報復罷了。但整件事的始作俑者明顯是美國，他們最應該做的是向美國叫板，而不是在香港呱呱叫。



大家看見了吧？出盡全力反對修例者都是心中有鬼的人，不是擔心被引渡，就是反中亂港身有屎，反而引發修例源頭、亦即是港男在台灣殺死女友一案，已沒有多少人提起，受害者家屬的傷痛更是無人關心，本末倒置，莫此為甚。



平生不做虧心事，半夜敲門也不驚。修例對守法市民而言根本沒有影響，情形就如當日反對派卯足勁地說，一地兩檢會為公安來港執法打開缺口，但直到今日都沒有發生一樣。一言以蔽之，反對修例者都是自私自利之徒，為了維護自身利益，寧願枉死者永遠無法昭雪，家屬一生傷痛，香港淪為逃犯天堂。



當然，反中亂港集團一直得到港府包庇，要風得風，要雨得雨，才會如此肆無忌憚。修例雖已完成首讀，但反對派必會在三讀前全力反撲，美國國會已率先發聲干擾，英國隨後發表「一點五制」論，在洋人面前，林鄭政府難保不會淆底。