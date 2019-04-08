台灣高雄市長韓國瑜經常被力邀出選總統，他曾公開拒絕，但不要盡信，台灣政客翻臉猶如翻書，宋楚瑜、蘇貞昌等政壇明星都曾說了不選又選，政界中人反口乃平常事，尤其在寶島。



以往，人們常說風氣敗壞乃自上而起，如今不一定，我甚至認為這年頭的歪風是自下而起。政界、商界、影視界都充滿好人、壞人，明知某人品行不端、言語不實，你仍硬要往他身上套光環，這些人的地位就會愈來愈高。某人即使滿口謊言，但仍然萬千寵愛在一身，普通人看在眼裏，便會確信一個人的品德根本無礙他的成就，結果就更樂意去做一個無恥之徒，如是惡性循環，整個社會就愈趨寡廉鮮恥。



過去如果有英明君主在位，能明察秋毫，賞善罰惡，賢與不肖者便能各歸其位，百姓就會見賢思齊，見不賢而思改之。如今不同了，政界、影視界誰在上位，誰在下位，很多時是由群眾決定。



得到選票多的，那人就能爬上政壇高位；門票收入多的，那人就是演藝明星。這年代誰是名人，很多時是由大眾決定，既然如此，大眾就該善用抉擇權。因為你的票給誰，誰就更容易成為標誌性人物，成了名人便容易影響社會風氣。



別人怎樣做我不知道，本人的做法是，如果某候選人曾公開撒謊，我堅決不會投票給他，哪怕他比其他候選人更能幹；如果某人私德有虧，我肯定不會買電影或演唱會門票去支持他，哪怕他的表演比別人出色。所謂「君子之德，貴乎移風易俗」，如果大部分選民或消費者都能抱同樣態度，不消多久，宵小之輩就再難出人頭地，天下才有望海晏河清。



民主的意思就是由人民當家作主，你可以透過投票權去改變社會風氣。如今很多人都有份當皇帝了，可惜當得一點也不英明，有時甚至比以往的昏君更昏庸。