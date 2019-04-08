美國介入兩岸關係由來已久，大陸與台灣一旦亮起警號，美國必定要加以指指點點，煞有介事的發聲明，批評北京單方面試圖改變現狀，早前解放軍兩架殲11戰機飛越台灣海峽中線，美國便指摘解放軍的行動，損害了維持了數十年的和平、穩定與發展框架，並指這是「軍事挑釁」，不會贏得台灣民心云云。



台海局勢近期緊張，難道美國一點責任也沒有嗎？係人都知，美國就係要危言聳聽，製造「解放軍武嚇」，尤其台灣軍方在去年公布的數據顯示，解放軍戰機在一年多以來，頻頻繞台二十多次，這已非「宣示主權」那麼簡單。隨着蔡英文對國家主席習近平推出的「一國兩制台灣方案」嗤之以鼻，的而且確，中國的戰機飛越台灣海峽中線的次數多咗。



美國近年把北京視為最大威脅國家，美國眾議院不但通過《台灣旅行法》，特朗普更簽署《國防授權法》，訂明美國國防部應與台灣相關部門協商，提升台灣防衞能力；據悉美國考慮將F35戰機賣給台灣。日前，美國在台協會（AIT）更首度證實，現役美軍自二○○五年起就已駐守AIT館舍，今年五月初將遷入台北內湖新館。派駐新館的有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊，如此高調升高台美關係，哪裏有把北京看在眼裏？「臥榻之側，豈容他人酣睡？」美國這不是欺人太甚嗎？



日前美國陸軍和空軍四位最高文職和軍事官員，在眾議院軍事委員會的軍費預算聽證會上稱，北京是美國中遠期將面對的最大安全威脅，敦促國會繼續提供強勁的預算支持，以應對愈來愈大的挑戰。美國沒有忘記北京已不是○五年的北京，北京自己作好準備了嗎？「戰之能勝」不能靠吹！日前《時代周刊》援引特朗普的官員稱，特朗普擬擱置向台灣出售F-16V戰機，原因據說是要盡快達成與大陸的貿易協議。中美關係，從來只有利益關係，美國睇住大陸的肥肉大噬！