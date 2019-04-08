香港車輛泊位長期不足已為市民所詬病，車輛違泊問題亦引起市民和車主間不和。翻查資料，政府訂立的私家車泊位面積標準，多年來不變，完全追不上時代步伐。



規劃署訂立的《香港規劃標準與準則》，規定了泊位數目的準則，及各類車輛相關的泊位面積標準，現時由政府提供的路旁咪錶泊位都是參照準則，另外發展商興建停車場時，都會依照準則為泊車位「劃位」。不過，現時的規劃標準與準則不合理，近年不少駕駛者選擇七人車及SUV等較大體積的車輛，規劃標準與準則跟不上新車體積變化，以至於出現泊車後「開唔到門」、車輛「凸晒出嚟」的情況。



香港車輛泊位長期難以改善，歸根究柢是政府各部門互相推諉。規劃署表示有關泊車位及上落客貨設施的標準屬運輸署的工作範疇，又推搪相關政策局或部門「沒有再要求修訂泊車位及上落客貨處的面積標準」。運輸署只回應會留意有關情況的發展，在有需要時進行檢討。



政府計劃於深水埗興建全港首個地下智能停車場，有團體聯同商業車輛司機發起汽車慢駛遊行，促請政府加快興建智能停車場，並在規劃智能停車場或泊位時，要一併顧及商用車輛的泊車需要。有商業車輛司機指，因車位嚴重不足，行內曾有司機一個月內收到六至七張「牛肉乾」。



筆者認為政府應大力推動「智慧出行」政策，向私營停車場收集泊位數據，方便車主善用停車場。而興建智能停車場動輒需時四至五年，當局應加快規劃，並參考境外先進技術，改建一些政府停車場，把推出期盡量縮短。



另外，政府應該積極研究開放一些政府閒置用地，供商用及大型車輛於晚間停泊，亦須提供誘因予私人企業或私營停車場，讓他們願意發展興建智能停車場。