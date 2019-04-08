在中美貿易戰硝煙未散之際，台海又戰雲密布，解放軍在台海又有大動作，兩架殲11戰機近日越過台灣海峽中間線，在中間線以東飛行超過十分鐘。台軍方緊急派出多架軍機升空攔截。事件引發台灣方面強烈反彈，台灣的總統蔡英文甚至揚言將強勢驅離，大陸官媒則發表文章警告，解放軍或定點清除台軍事基地，兩岸大有衝突一觸即發之勢。



雖然事件發生以來，大陸官方尚未有回應，但美國白宮、國務院、國防部卻罕見的持續高調指摘大陸的行動，提醒大陸不要試圖破壞台海現狀。美國如此關注，顯示台灣問題很可能將正成為繼貿易戰後，又一個中美博弈戰場，未來一年台海勢掀驚濤駭浪。



兩岸以往有所謂中線默契，即大陸的軍機、軍艦一般不去中間線以東，台灣的軍艦、軍機也一般不到中間線以西，偶爾越過也會很快離開。早期主要是為了避免衝突，近些年則是為了避免兩岸關係緊張。而這次解放軍的戰機突然越過台海中間線，並且飛行了十多分鐘，明顯不是「偶爾」。正如台媒引述「權威人士」所言，解放軍是「有計劃的挑釁行動」。但之所以如此，也是被美國及台獨所逼的。



從今年起，台灣又進入選舉年，為刺激綠營選民投票支持，民進黨當局將台獨視為選舉工具，同時不斷渲染兩岸戰爭，升高兩岸敵意，令台獨勢力趁機活躍，因此，大陸派軍機飛越中線，目的就是要抑制台獨，並警告對岸，台獨就是戰爭。



而美國為支持台灣民進黨政府，同時也給中國施加更大壓力，頻繁派軍艦穿越台灣海峽，今年來已有三次，解放軍不得不對此作出回應，警示美國勿觸碰紅線。其實美國早已突破北京底線，去年三月，特朗普政府發起了對華貿易戰。同時針對華為採取高科技圍堵行動，並在南海、台海展開對華軍事牽制。其中在對台灣關係上，特朗普政府不顧北京反對，通過《台灣旅行法》，升級美台官方交流，又對台灣軍售大開綠燈。



早前有報道稱，華府已默許向台出售六十多架F16戰機，將是一九九二年以來首次。而在台海局勢緊張之際，美國再提升美台官方關係，美國在台協會首度證實，該會駐台北辦事處現址從二○○五年起，就有包括美軍陸戰隊在內的現役軍人駐守，而搬遷到新館後，保安將比照現時。鄧小平當年提及台灣問題時曾多次談到，別讓台灣跑了，而目前美國幾乎就是在公開推行一中一台外交政策，所謂恪守一中原則和中美三個聯合公報已成一紙空文，在台灣問題上，北京對美國已沒有多少忍讓的空間。



事實上，自蔡英文二○一六年上台後，雖然美台關係不斷提升，但解放軍針對台獨的行動也愈來愈多，其中包括戰機、軍艦繞島巡航行動、海空軍針對性演訓等等都已成為常態，而隨着此次殲11戰機飛越中線，可謂行動升級的重要信號，標誌未來解放軍戰機或直接越過台海中間線巡航，或也成常態，令兩岸發生軍事摩擦或衝突的可能性將會大增。