世界視線：軍隊列恐怖組織　美國狠招制伊朗

美國與伊朗積怨日久，九一一後更把伊朗列為「邪惡軸心國」，以大欺小，屢次出招打壓。特朗普上任總統後，敵視態度加深，不但重啟經濟制裁，又單方面退出由奧巴馬達成的核協議，華府昨宣布把伊朗革命衞隊列作外國恐怖組織，是美方首次將外國軍隊套上如此嚴重標籤。未來外界向革命衞隊官員及旗下企業提供支援及資源，將會遭受刑事檢控。這招影響深遠，而且「龍門任華府搬」，可以無限引用來對付目標，像中國華為集團孟晚舟便是因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，而在加拿大被捕等候引渡。



伊朗革命衞隊於一九七九年伊斯蘭革命後為保護回教政權而成立，並非隸屬共和國軍隊，而是直接聽命於最高精神領袖哈梅內伊，是該國最精銳的部隊，據稱擁有射程二千公里的彈道導彈，可攻擊以色列及中東的美軍基地，二○一六年曾扣押兩艘闖入領海的美軍巡邏艇。該部隊亦對國內經濟有巨大影響力，並控制了不少與伊朗有關的海外企業，據說曾佔有該國約四成外貿。美國視其為眼中釘，務必除之而後快，過往封殺了數十個與革命衞隊有關的組織及人士，包括涉嫌支援恐怖主義的聖城旅，現在進一步把它列作恐怖組織，便大條道理加大力度趕盡殺絕。



伊朗對此揚言以眼還眼，將會把美軍視為如「伊斯蘭國」般的恐怖分子還擊。美國國防部及中央情報局擔心中東區內的部隊遭伊朗報復，特別是駐伊拉克的美軍，當地什葉派民兵與伊朗關係密切，而革命衞隊精銳部隊聖城旅亦派駐敍利亞，牽制美軍勢力，更隨時有機會突襲。美伊對着幹，恐怕又掀起新一輪腥風血雨。



舊恨不及新仇，伊朗勢力在中東日漸擴大，儼然有成為新霸主之勢，對美國「朋友」沙特阿拉伯及以色列相當不利，再加上取消制裁後，伊朗經濟發展迅速，與中國及歐洲都有合作商機，多方面威脅美國利益，才是最大「罪名」。美國對剷除異己可謂不擇手段，以法治自居，卻不講求證據，扣帽子先下手為強，這個「辣手判官」的殺傷力不下於任何恐怖組織。