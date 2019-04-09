神州觀察：扶貧井變傷心井　脫貧攻堅淪笑話

都說「喝水不忘挖井人」，但是內地部分地方政府為缺水農村所挖掘的「扶貧井」，不是無水，就是被村官霸佔斂財，扶貧井變成傷心井，甚至是奪命井，以致民眾想起水就怨挖井人。



東北地區春耕工作最近已逐步開始，在遼寧岫岩滿族自治縣于家嶺和雙泉村，有幾百口建於二○○○年的扶貧灌溉井，但當地農民卻愁容滿面，因為這些井從未打出水。



這些水井是當年政府為了建設蔬菜基地，並為百姓脫貧致富所打，但十九年過去，政府部門專項撥付資金打的幾百口「致富井」，變成了報廢井、殭屍井，當初轟轟烈烈的蔬菜大棚項目，也成了一句空話。貧困村致富願望也落空，而田野中一個又一個的深洞卻成了致命安全隱患。



不可思議的是，中央級官媒四年前就曝光過上述情況，但扶貧井至今仍然棄置，當地政府部門互相推諉，沒有採取措施解決。



扶貧井是當局一項扶貧措施，由各地政府出資為百姓挖掘，主要解決缺水農村民眾的生產和生活用水。但由於扶貧領域腐敗嚴重，形式主義氾濫，政府部門沒有認真規劃和探測水源，胡亂挖井充數應付上級檢查，結果扶貧井工程款落入貪官和包工頭口袋，村民守着扶貧井卻無水可用。而各地都不同程度存在這一現象，例如河北邢台平鄉縣近日也曾揭發有扶貧井已荒廢多年。



無水的扶貧井百姓無奈，而有水的扶貧井，百姓也未必受惠，部分地區的扶貧井還成為村官村霸的搖錢樹。例如山東、陝西、安徽及廣西等地都曾揭發有村官向村民收水費，價格更高於城市用水，也有村官將扶貧井賣給村民。本來是一項惠及民生的德政，卻成為不得人心的敗政。



今年是內地全面建成小康社會關鍵之年，中央要求各級黨政機構確保二○二○年完成農村「脫貧攻堅」，要求脫貧攻堅工作不得有半點攙假、糊弄成分。然而內地官場瞞上欺下、弄虛作假早已成為常態，中央的扶貧政策，到了地方就變成瞞上欺下的遊戲，或八天建成豆腐渣扶貧屋，或逼貧困戶牽牛拍照，更有官員冒充貧困戶兒子應付檢查。



所謂「村騙鄉，鄉騙縣，一路騙到國務院」，一邊是虛假的包裝宣傳，一邊是名不副實的扶貧，若想徹底消滅貧窮，必先消滅這些騙子。



內地扶貧戰役進入攻堅階段，愈往後愈有更多硬仗要打，隨着今年扶貧資金的大量湧進，扶貧腐敗或更加嚴重，扶貧資金勢必成為各地貪官和奸商眼中的唐僧肉，你爭我奪，上下其手。顯然，不對扶貧領域腐敗展開最嚴厲的打擊，沒有透明的監督，明年徹底消滅貧困人口的戰略目標能否如期實現，仍然難以樂觀。