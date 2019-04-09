特朗普因為狂妄自大，歪理多多，信口雌黃，醜聞不絕，到處樹敵，從參選總統起就和老美的「主流媒體」關係緊張。老實講，媒體——不論是甚麼「派別」和思想傾向的媒體，是很樂意見到像特朗普如此「個性鮮明」、「戲劇性甚強」、「喜歡盡情表演」的怪異之人參選總統的，這樣媒體的報道和評論才不會悶，才能吸引讀者和觀眾，刺激生意。參選總統的政客們當然也深知媒體的心態和運作，很想利用這些「出人頭地」，只是有的政客吸引媒體的功夫高些、有的差些，媒體對他們待遇不同，功夫高的廣為報道評論，功夫差的難免「門庭冷落」，這是只能怪自己的。



美國歷屆大選，有很出色的演員，也有很不怎麼樣的演員，無論他們表現怎樣，媒體對他們的報道評論怎樣，他們和媒體之間都沒有甚麼真正的「愛恨情仇」。不過，特朗普有些不同，他一直長時間憎恨老美的「傳統主流媒體」，經常破口大罵，曾在推特上掛出一條自編的二十八秒視頻，只見他老哥十分神武，怒氣沖沖的騎在美媒CNN員工身上暴打，一副必置其於死地而後快的樣子。這樣有性格、出位的政客，當上總統後，美媒自然也不會放過他，而是要更好的消費他。這兩年，主流媒體對他的「負面報道和評論」更加鋪天蓋地。



可見，這是一盤大生意。特朗普和美媒中自有人要想出分化之法和另闢蹊徑，「結成新關係」各取所需，所謂「曹操也有知心友」。特朗普和美媒雖然互視為「公敵」，但互相利用、成為利益之友的情況定會出現的。美媒「霍士新聞」的主持人漢尼提就是特朗普的「知心友」，在許多重要活動中，漢尼提多能先行和「白宮官員混在一起」，當其他媒體記者「從車上下來走向特朗普的演講地點時，漢尼提已經在那裏」了。



短短兩年時間裏，漢尼提七次專訪了特朗普，霍士新聞四十二次專訪了特朗普，而老美三家主要電視網媒加起來不過十次，被暴打的CNN則一次沒有。霍士新聞成了特朗普的「御用」媒體後，成了「觀眾最多的視網」，每年營收突破二十七億美元。