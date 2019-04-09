「人不為己，天誅地滅」，這句老話經常被曲解為自私自利，認為人應該先為自己着想，才是天經地義的事。其實此話的原意是，人不修習自己的德行，天理難容。遺憾的是，現實中自私自利的人多，能為公眾利益着想的人少。香港醫委會日前投票否決四項放寬海外專科醫生考試後免實習方案，正是人性自私的體現。



公立醫院長期出現人手荒，前線醫護經常抱怨十個煲七個蓋，工作緊張，疲於奔命，但當港府有意引入海外醫生紓緩人手不足問題，業界人士又百般抗拒，千般阻撓。醫委會提出的方案已被視為相對寬鬆，結果還是全遭否決，難怪社會一片嘩然。病人組織批評醫委會為了保護業界利益而罔顧社會需要，有醫生代表則認為將事件歸咎於他們不公平。



誠然，人手短缺有各種原因，也非一朝一夕的事，將所有問題歸咎於業界確實不公平，但他們閉關自守，抗拒改革，導致問題不斷惡化，則是不爭的事實。業界反對輸入海外醫生的理由冠冕堂皇，說是為了避免醫療水平被拉低，這分明是自欺欺人。新加坡兩成醫生來自海外培訓，醫療水平並沒有降低，香港海外醫生比例只有百分之一，反而亂象叢生，事故不絕，這該如何解釋？為何新加坡做得到，香港做不到？



最令人無法接受的是，部分業界人士不怪自己奉行保護主義，反將矛頭指向單程證，拿內地新移民作替罪羔羊。實際上，單程證制度已實施數十年，港英時代一直相安無事，如今有人動不動就責怪新移民搶奪醫療等公共資源，寧非咄咄怪事？香港本來就是一個移民社會，甚麼時候變得如此自閉？



業界保護本身利益並沒有錯，但凡事都有個度，過分自私自利，只會令人反感，將小圈子利益凌駕於公眾利益，更會激起公憤。醫委會一向被指醫醫相護，形象本來就不太好，若再將自己置於公眾對立面，勢必自取其辱。