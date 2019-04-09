魯迅一生批評中國人的民族劣根性，他寫道：中國人的不敢正視各方面，用瞞和騙，造出奇妙的逃路來，而自以為正路。在這路上，就證明着國民的怯弱、懶惰，而又巧滑。一天一天的滿足着，即一天一天的墮落着，但卻又覺得日見其光榮。中國人在虐待動物、食狗肉方面，同樣是瞞與騙，怯弱和懶惰，一天天的滿足，也一天天的墮落。



湖北武漢市即將主辦世界軍人運動會，全城開始「維穩」行動，有異見的居民固然淪為監察甚至驅離的對象，連狗狗也被視為不穩定因素而遭殃。當局嫌城管打狗不夠勇敢、徹底，特別安排警員組成打狗隊，流浪狗被捕殺，家養的大型狗隻也一樣殺無赦，一時間，全城汪星人哀鳴處處，遍地血腥，搞到怨聲載道。



開運動會就開運動會，關狗狗何事？當局的藉口是，狗隻亂拉糞便污染環境，流浪狗會咬人，還有就是狂犬病危機，因此寧可錯殺一千，決不放過一個。



其實誰都知道，狗糞狗尿是城市管理的問題，也是寵物主人是否負責任的問題；至於流浪狗，原因是被人拋棄，狗本身並不想流浪；至於狂犬病，更因為防疫出漏洞，年前的吉林長生狂犬病疫苗就被揭造假，打了針卻沒有保護效果。



說來說去，狗本身沒有問題，是人有問題，是管理出了紕漏，當局要執法，首先就要對假疫苗生產商及不負責任的狗主問責，而不應該嫁禍於狗，以狗狗的犧牲來掩蓋國人的質素低下及當局的管理不善。



狗是人類的忠誠朋友，如看家犬、導盲犬、警犬、掃雷犬、緝毒犬等，人類怎麼忍心奪其命乃至剝皮吃肉呢？有人聲稱食狗肉是中國傳統美食文化，其實這是謬論，人類早已告別茹毛飲血的時代，食物極為豐富，根本沒有必要保留殘忍習俗，這不是美食文化，而是野蠻與文明的分野。若說傳統，中國人是相信報應的，不怕來生變成狗嗎？