都說民意如浮雲，民意如流水，於是不孚民望的官員可以厚顏無恥，「笑罵由他笑罵，好官我自為之」。曾蔭權當年選特首時有一句口號「我會做好呢份工」，筆者曾為文謔之曰「我會做呢份好工」，即在香港做官，乃是做一份只有升官發財，沒有問責下台的「筍工」。施政拂逆民意，甚至以（與）民為敵，痼蔽自私的民眾獨善其身，或自求多福，不會抗爭，不敢譁變，於是社會相對安定，廢官可以繼續作惡。



香港並非實行民主政治，當然不會出現政府施政必須以民意為依歸的「民意政治」，香港實行的是「行政主導」的專權政治，但如果是「精英管治」，政府高官盡是才德兼備的人才，依法施政以民為本，民生安和樂利，民眾雖不滿意，也會被迫接受。然而，港式專權政治卻是「不仁者而居位」，政府高率多是昏瞶顢頇之輩，廿二年來所作所為，究竟是利港還是害港，試問又何需費詞。



香港特區政府並非由選舉產生，「欽點」特首的中共三番四次強調，行政長官必須符合以下三項條件：愛國愛港、中央信任、港人認同。「愛國愛港」是意識形態，「中央信任」是權力來源，「港人認同」是市民期望。「特首三項條件」是不是應該沒有優次之分，而是缺一不可呢？看來不是。因為每一任特首都不能使港人信服，不能符合港人的期待。以林鄭為首的現屆特區政府，歷次民調都顯示其「不孚民望」。林鄭上台以來，由於「簡在帝心」，於是目中無人，擺出一副權力傲慢的姿態，對於異議從無表現有容乃大的風度，而對建制派一樣不假辭色。但是，兩年來政府施政備受爭議，醜聞頻生，三位司長互比不堪，爭做民調「墊司底」，至於問責局長，一個比一個下流。沙中線豆腐渣工程醜聞喧騰一時，運房局長不必負責；勞福局長公然在議事堂上辱老虐老的樣相，人神共憤。至於一向被視為政治中立的技術官僚亦開始淪落，遺失選民名冊，選舉事務處欺瞞公眾兩年多，政制及內地事務局毫無歉疚之意，至於其他政府部門更頻頻出狀況。香港政府可惡是因為市民可欺嗎？



頗有一些不滿政府的人，把希望寄託在可以代表民意的政治團體和人物身上，於是熱衷政治，選舉投票不缺席，而且意識形態掛帥，特別喜歡「含淚投票」給關鍵一席。殊不知那些假借民意之名或主張民主的政治團體，多半是避義如浼，賣乖取巧的「仕途主義者」，組織「政黨」參與選舉取得議席，只是為了滿足權力私欲，並非是為了爭取百分之百的民主，當然更加不敢有「彼可取而代之」，推翻現有政治建制的理想。



一個城市的沉淪，不就是人的問題嗎？