解放軍兩架殲11戰機日前飛越台灣海峽中間線，台方緊急派出多架軍機升空攔截，蔡英文更擺出強硬姿態，聲稱「一寸不讓」，遇到挑釁必強制驅離云云；詎料大陸方面我行我素，連回應都欠奉，空心蔡可謂熱臉貼着冷屁股。更雪上加霜的是，就在空心蔡欲藉對岸軍事威嚇拉抬自己身價之際，美媒卻傳來壞消息，指特朗普正與中國就貿易談判來到關鍵時刻，對台軍售可能破壞談判成果，故暫停向台出售F-16V型新戰機的計劃。消息一傳出，台灣政府為之震動，總統府甚至急得跳出來指摘這是「假新聞」。



民進黨一直膽敢以台獨玩火，無非恃住有美國撐腰。美國出於圍堵中國的需要，又是簽署《台灣旅行法》，又是通過《亞洲再保證倡議法》，一時鼓勵美台官員互訪，一時又鼓吹定期對台軍售，大大振奮了民進黨的狼子野心。但天下熙熙，皆為利來，商人出身的特朗普深諳此道，在國家利益面前，台灣根本微不足道，呼之則來、揮之則去，蔡英文又可以怎樣？



其實，台灣人現時最需要的是振興經濟，提高收入，而不是搞甚麼統獨爭議。高雄市長韓國瑜早前出訪港澳和內地拚經濟，簽下數十億元大單，卻因為與中聯辦及國台辦官員見面，被綠營扣上賣台帽子，陸委會主委陳明通甚至以「若只為生活吃得飽就好，跟豬狗禽獸有何差別」來諷刺之，未料「禽獸說」刺中民眾痛處，激起社會怒火，陳不得不兩次鞠躬道歉。



一滴水看世界，陳明通站在道德高地大放厥詞，正是民進黨的典型思維。他們一味製造兩岸對立和藍綠矛盾來鞏固自己的權勢，壓根兒不在乎民眾是否溫飽、大學生「22K魔咒」能否打破。韓國瑜開宗明義拚經濟，成功擄獲民眾歡心，這對任何執政者來說都是當頭棒喝，奈何蔡英文政府昧於現實，一條獨路走到黑，被人民拋棄恐怕是遲早問題。