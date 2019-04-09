很多人希望中美兩國盡快達成貿易協議，筆者則認為不必強求。美國貿易談判代表指出，目前雙方談判進展已不單是審慎樂觀，而是到了最後階段，應很快便可達成協議。



中國副總理劉鶴早前訪美，再次獲美國總統特朗普接見，前一次只能跟特朗普的下屬一同坐在對面，像學生接受訓示般，今趟則不同，可以跟白宮主人並排而坐，顯示雙方關係良好，大家應談得頗投契。華盛頓要禮待中方代表，反映出美方有點焦急了，他急你不一定也要急，不妨緩他一緩。中國市場早晚是要開放，但遲比早好，應盡量為本土企業爭取時間搶佔市場，多得半年是半年。



商業世界寸土必爭，時間就是金錢，西方世界骨子裏無不想壓抑中國電訊設備商華為，但如今不少國家是不用不用還需用。究其原因，就是華為很早就在世界各地搶佔了市場，你若要更換設備商，耗費甚巨，好些地區是想換也換不來了。



南韓汽車的技術不比日本汽車遜色，兩者在歐洲所佔的市場份額也相差不大，但在香港則不同，南韓車與日本車的銷量十分懸殊，相信就是因為日本車很早就搶佔了此地的市場，形成了慣性效應。



中國企業目前的雲端服務、金融服務以至很多行業在內地已經成熟，開放市場未必會造成太大衝擊，但如果能多爭取一點時間讓他們打穩陣腳，可能更好。



所以，我建議中方不妨將貿易談判適當拖延，開放市場的實施時間也盡量延後。不必做得太着迹，談判再拖他一、兩個月，實施的啟動日期延後三數個月，加起來就有半年。事實上，內地的工作效率不是香港可以比擬，給特區政府半年時間，他們甚麼也做不來，但給內地部門或企業半年，人家可以變了天。



談判應掌握張弛之道，現在是中方將節奏放緩的時候了。