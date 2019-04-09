內地見死不救的新聞時有發生。上月底發生在湖南瀏陽的一單見死不救，尤其叫人唏噓人性的醜陋，竟一至於此。話說一名四歲男童在幼稚園上學期間，疑因喉嚨卡有異物，老師不聞不問，最後窒息致死。從園內的閉路電視畫面可見，男童無助地四處游走，期間不斷張口彎腰，試圖將喉嚨內的異物咳出來，又用手指猛摳喉嚨，可惜都不成功，最終他倒在地上，一動不動。大約過了三分鐘，才有一名老師發現，連忙上前察看，可惜一切已太遲了！



問題是事件發生在課室，為何男童當時的處境老師竟然不察？家長翻看閉路電視片段，發現當時另有一名老師坐在角落低頭玩手機，根本未有留意班房的情況！看官，怎麼可能教師在班房只沉迷玩手機，連男童的異常舉動也全然不知不覺？新聞只說「該幼稚園已與男童家屬協商完畢，據悉幼稚園已停課整頓，涉事老師亦已被停職」。老朽不知其所謂「協商完畢」是否賠錢私了？而「整頓」又是否一場門面騷？老師停職是否暫避風頭？轉個頭又來「春風化雨」？



內地幼師經常爆出醜聞，學童卡喉可以完全無視，虐兒情況更不是甚麼「新聞」，早前北京便發生幼園涉嫌打針餵藥虐童，亦有視頻顯示女教師不斷指罵女童，拍打其頭部，女童即使舉手求饒，女教師依然無動於衷！今年二月有兩名執教於意大利幼稚園的華人女教師，涉嫌棒打幼童被捕，她們辯稱這「在中國屬正常教育手法」！



看來，要建立一個現代化、文明的中國，這條路還很遙遠！祖國的花兒，要長大成人，可要先練就一身銅皮鐵骨。其實，中國教育部在二○一六年已公布新修訂的《幼兒園工作規程》，條文列明：幼兒園教職工應當尊重、愛護幼兒，嚴禁虐待、歧視、體罰和變相體罰、侮辱幼兒人格等損害幼兒身心健康的行為。然而，有法不執，講就無敵，又有乜用呢？