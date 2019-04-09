清明節不少市民到墳場拜祭先人，慎終追遠，以盡孝思。由於香港骨灰龕位嚴重不足，不少人都須將先人骨灰暫時存放在長生店。一所位於紅磡的長生店存放了大量骨灰，清明節期間門外逼滿等候祭祖的市民，平均輪候時間為三十分鐘至一小時，而且拜祭時更在香燭還未燒完就被要求離開。有孝子表示，因為長生店職員忘記骨灰的存放位置，須翻箱倒籠才找到，感慨亡母難以安息：「生前難買樓，死後等『上位』，香港人很苦！」



筆者收到一位市民投訴：「香港人生無立錐，死無葬身，對得住生人、先祖嗎？我祖母第二年在長生店了，幾時香港人才能安居樂業，死後才有安身之處？」許多市民期望政府可以加快興建公營骨灰安置所，讓更多先人可以早日「上位」。



香港地買樓難，求一個骨灰龕位則難上加難。現時食環署轄下標準骨灰龕收費為二千八百元，可安放多於兩位先人的骨灰；而可安放多於四位先人骨灰的大型骨灰龕，收費為三千六百元。由於公營骨灰龕較私營龕位便宜，不少市民選擇輪候政府龕位，令公營龕位「大排長龍」。但政府龕位以抽籤形式分配，許多申請者苦候多年亦未能輪候龕位安放先人骨灰。由於自一四年起，再沒有新的公眾骨灰安置所落成，因此一六年起新龕位的配額數目大跌。



據政府估算，本港未來二十年的死亡人數，將由目前每年四萬五千人增至七萬二千五百人，升幅近六成。加上本港現時超過九成遺體都是火化處理，政府料未來每年火化宗數亦由每年四萬二千宗，增至二十年後的六萬八千九百宗，升幅逾六成。



由此可見，未來公眾對骨灰龕位的需求只會有增無減。對此，政府必須多管齊下，規管私營骨灰龕位的價格，大量增加公眾骨灰龕供應，以及加大力度推動綠色殯葬。