英國脫歐波折重重，國會至今仍然無法達成統一協議，首相文翠珊日前致函歐盟方面，要求將脫歐期限推遲至六月三十日，問題是根據目前的形勢，恐怕難有突破性進展，「脫歐」至今已淪為「拖歐」鬧劇，即使像傳聞那樣，歐洲理事會主席圖斯克正游說成員國，就英國脫歐限期一次過給予一年寬限，亦未必能有多大改觀。



對於爭取脫歐方案在國會取得共識，文翠珊可謂黔驢技窮。她早前採取「哀兵戰術」，承諾一旦其提倡的方案過關，她將退位讓賢，讓更合適的人選帶領國家脫歐之路。然而，文翠珊之前的脫歐方案已多次在議會闖關失敗，且經歷黨內同志逼宮，本來地位已是岌岌可危，管治威信所餘無幾的她，本來就被逼到非下台不可，於此時此刻退下火線，明顯就是借坡下驢，政客們豈有不看破手腳之理？結果是脫歐主導權交給國會之後，議員提出的脫歐方案亦遭到全面封殺。



無奈之下，文翠珊被迫放下身段，上周向死對頭工黨黨魁郝爾彬「求援」，為此承受黨內巨大壓力。保守黨疑歐派議員里斯莫格批評，讓郝爾彬參與脫歐過程，本身就是個錯誤，甚至形容這是讓兩名「留歐派」討論英國應該如何脫歐，注定徒勞無功。果不其然，郝爾彬會面後反應冷淡，強調仍等待首相主動作出讓步，但目前尚未覺察政府的立場有何重大轉變；該黨影子商業大臣貝利更表示，如果無協議脫歐成為選項，則工黨將「非常強烈地」考慮支持取消脫歐。這無疑令文翠珊非常尷尬。她一直用「硬脫歐」可能為國家帶來破壞，嚇唬各方早作妥協，殊不知還有「取消脫歐」的可能性，對那些本來就屬意留歐的人士來說，根本沒有原動力作任何妥協。



事實上，歐洲法院去年底就曾裁定，英國政府可在不徵詢其他成員國意見的情況下，單方面撤回《里斯本條約》第五十條，以逆轉脫歐的決定。這與英國政府一貫的立場，即英國若要取消脫歐，必須經其餘二十七個成員國一致同意方能生效的立場，大相逕庭。文翠珊一直以「忠實執行人民在公投中的意願」為由拒絕，然而民眾支持撤回《里斯本條約》第五十條的聯署，已突破五十萬，燃點了「留歐派」的希望。



那麼，「不脫歐」對於「硬脫歐派」來說有足夠「阻嚇作用」了吧？如果大家這樣想，則未免低估政客們胡攪蠻纏的勁頭。里斯莫格威脅，英國如被「強行」留在歐盟內，應該成為讓歐盟最為頭痛的成員國。里氏建議英國應用好作為成員國否決歐盟重大議案的「武器」，例如歐盟即將提出多年度預算框架，英國大可加以否決。這一手法似曾相識，前首相卡梅倫一直爭取以「脫歐」為籌碼，從歐盟方面獲取好處，以為會哭的孩子就有糖吃，結果公投弄假成真，弄出個世紀大亂局。如今里斯莫格威脅歐盟不讓走人（實際上是他們英國人自己談不攏條件）就攪亂檔，無賴的程度有過之而無不及。



一場脫歐鬧劇，將英國選民的愚昧短視，將政客的輸打贏要，一次過暴露於世人面前，大不列顛日暮途窮，豈是無因。