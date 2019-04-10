功夫茶：佔中判決指指點點　肥彭莫非幕後黑手

「齊歡唱，同慶賀……」「佔中九男女」尋日全部被判罪成，再次證明公義只會遲到而唔會缺席，市民直頭要開香檳慶祝，之但係佔中幕後黑手絕對唔止台前呢九男女，始作俑者嘅漢奸黎固然排住隊等落鑊，人稱「英國維園阿伯」嘅末代港督彭定康，明明路人甲乙丙卻係都要指指點點，依牙鬆弶，話當中冇景轟，三歲細路都唔會信喇。



姑且聽吓條友點樣廢噏。佢話喎，大部分人都認為應該團結社會嘅時候，港府卻用過時嘅普通法控罪，起訴二○一四年嘅政治事件，係「尋求報復」。有人就講得啱嘞，肥彭作為末代港督，同香港嘅關係喺廿二年前已經結束，香港早就係中國不可分裂嘅一部分，條友有咩資格說三道四吖。



不妨打個譬喻，過氣租客明明搬走超過廿年，一時彈窗簾布唔遮光，一時話張梳化移咗位影響風水，仲衰到得閒無事𥄫女主人沖涼，唔搵掘頭掃把抨佢算畀面喇。更加唔好講呢位「租霸」有破壞冇建設，搞到間屋蓉蓉爛爛，今時今日香港地亂象叢生，正正就係拜呢條肥佬暗埋地雷短樁所賜。



講真，肥彭借香港刷存在感唔係今日嘅事。咁多年嚟，香港逢親大事小事，肥彭例必加把嘴，真可謂倒瀉乜都有佢份。鬼咩，呢舊過氣舊電池政治能量歸零，喺祖家乏人問津，唯獨香港有班戀英慕殖之徒對佢推崇備至，言聽計從，老人家次次過親嚟，門生故舊如蟻附羶，眾星拱月，唔知嘅仲以為殖民主子再次君臨天下，話唔過癮就假嘅。



咁當然喇，世上沒有無緣無故嘅愛，亦沒有無緣無故嘅恨，更加沒有無緣無故嘅關心，肥彭妄議佔中判決，絕對唔止山草藥噏得就噏咁簡單。條友老早就講過，「港獨」唔可行亦冇市場，只會削弱對民主嘅支持，反而佔中「和平理性」，可以爭取最廣泛支持。畫公仔幾乎畫到出腸嘞，明玩港獨激嬲阿爺制唔過，係玩都應該玩陰嘅，透過「顏色革命」和平演變至係「有利有節」。



結果係點大家有眼見，經歷佔中一役，港獨勢力氾濫成災，由暗轉明，特別係大學校園，更加淪為播獨基地。你哋話嘞，肥彭落手落腳畫埋路線圖畀佢班徒子徒孫跟，後座司機下指導棋都不足以形容，直頭連堂軚都搶埋嚟自己揸，話佢係「幕後黑手」，絕非無的放矢。



不過嘥氣喇。三十年河東，三十年河西，今時今日西方不亮東方亮，大不列顛早就淪為三流國家，淨係一場脫歐鬧劇已經搞到一褲都係，不知伊於胡底。肥彭咁有閒情逸致指點江山，不如多啲為祖家建言好過，繼續狗拿耗子──多管閒事，盞自暴其醜衰收尾嘅咋！