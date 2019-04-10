正論：公義遲到勝過不到　港府無膽黑手未告

岳飛墳前的對聯寫着：「正邪自古同冰炭，毀譽於今判偽真。」自古正邪不兩立，不管奸邪之徒如何包裝成民主鬥士，也不管顏色革命如何偽裝成正義之舉，人們眼睛始終雪亮。包括「佔中三丑」戴耀廷在內的九名佔中搞手，分別被控串謀作出公眾妨擾和煽惑他人作出公眾妨擾等罪名，所有人昨日均被裁定罪名成立，總算證明了公義只會遲到，不會缺席。



為期七十九日的佔領之亂發生於二○一四年九月廿八日，反中亂港集團打着「愛與和平」的幌子，行破壞法治、撕裂社會、損害經濟、打擊中央之實，其後佔領蔓延至旺角、銅鑼灣等地，發生大量非法阻街、破壞公物、襲警、抗拒法庭禁制令等刑事罪行，更衍生出旺角暴亂，寫下香港史上最黑暗的一頁。今次判決被形容為公義姍姍來遲，皆因佔領至今已超過四年半，人們等待搞手被繩之以法亦已有四年半，期間不少年輕人淪為政治炮灰，不少蝦毛魚仔鋃鐺下獄，執法的七警及前警司含冤被囚，戴耀廷等人更公然散播港獨、勾連台獨，整個社會黑白顛倒，亂象叢生，全港都付出沉重代價。



當然，公義遲到比不到要好。不管支持者如何搖旗吶喊壯其聲勢，也不管罪魁禍首如何鼓其如簧之舌混淆視聽，犯法就是犯法，事實就是事實。人們已經看到，曾慷慨揚言「違法達義」必會承擔法律後果的一干搞手，來到犯人欄的一刻個個百般狡辯，拒絕認罪，醜態百出，更以「公民抗命」作為脫罪的擋箭牌。如今罪有應得，各人都有一至兩項罪名成立，說明真的假不了，假的真不了，可謂大快人心。



然而，當人們等待法庭如何量刑之際，最令人遺憾的是被指為佔中幕後黑手及金主、在金鐘佔領現場設有私家皇座、佔領落幕時被「群丑拱衞」的壹傳媒黎智英，至今仍然逍遙法外。至於當日陪伴漢奸黎在側、曾遭警方預約拘捕的民主黨創黨主席李柱銘，同樣未被追究，「李漢奸」甚至為部分佔領搞手擔任辯護律師，明顯存在利益衝突。事實上，港府拖拉多年，四十八名被捕的主要搞手之中，真正被起訴及定罪的只有九人，漢奸黎、李漢奸以及其餘三十多人至今毫髮未傷，乃至於有李漢奸賊喊捉賊，批評港府「選擇性檢控」；漢奸黎揚言「不怕坐監，最怕洗廁所」，簡直將目空一切、蔑視法治表現得淋漓盡致。律政司一味以「證據太多」拖延檢控，到底道理何在？



可以看見，佔領之亂並非偶然，而是外部勢力介入的必然結果，是美國遏制中國崛起的大國博弈，佔中搞手固然是漢奸黎的走狗，但漢奸黎同樣是洋人操控的政治傀儡。曾有北京官員形容佔領之亂是港版顏色革命，絕對不是無的放矢，可惜的是，港府充斥洋奴餘孽無間道，身在漢營心在曹，他們或與反中亂港集團暗通款曲，或對他們深表同情，甘願充當保護傘；加上恐洋懼外一直深入港府高官骨髓，面對外部勢力瑟瑟發抖不用說，連面對洋走狗都一樣畏首畏尾，每每恐洋症發作，腳軟跪低。



這就解釋了港府遲遲不敢檢控佔中黑手的深層原因。一言以蔽之，港府就是無膽匪類，無脊樑無腰骨，無承擔無膽識，老弱婦孺賣一元紙皮要拉要鎖，有外部勢力撐腰的送上免死金牌，愛國愛港則是原罪，欺善怕惡，是非顛倒，人妖不分，莫此為甚。無能港府做盡親痛仇快的事，黑手繼續橫行無忌，洋走狗繼續囂張猖狂，有人形容香港已淪為「拖拖拉拉港」、「無膽匪類港」、「洋奴漢奸港」，寧不悲乎！



以史為鑑，可以知興替，更可見荒謬。愛國從來無好報，岳飛精忠效國，一生之志便是恢復中原，直搗黃龍，奈何被高宗及秦檜以「莫須有」罪名陷害，屈死風波亭。儘管在秦檜死後，朝中忠義之士隨即要求恢復岳飛官爵，後來又有太學生程宏圖上書為岳飛叫屈，岳飛子孫岳珂更耗盡心血編成《金佗稡編》，要求重新評價他爺爺。很可惜，高宗始終不肯承認犯錯，不肯為岳飛平反，這一拖就是二十年，直到孝宗即位才有了改變，下詔恢復岳飛官職，洗刷其冤情。人們不禁要問，難道將佔中黑手及金主繩之以法，要比為岳飛平反更曲折更耗時嗎？再這樣拖下去，豈非拖到漢奸潛逃離開香港，甚至一命嗚呼，都沒有一個了斷？



人在做，天在看。中國歷來盛產漢奸，但中國人也最痛恨漢奸，對庇奸護惡的執政者更是深惡痛絕。君不見，高宗成了史上有名的昏君，留下罵名；秦檜更是漢奸的代名詞，永遠被釘上歷史恥辱柱，其夫婦像長跪岳飛墳前，遺臭萬年。不管怎麼說，佔中案是大是大非的事情，是黑白分明的案件，絲毫沒有半點含糊，更沒有灰色地帶，絕對不容港府選擇性執法。律政司是否不敢告、不願告、充當漢奸走狗的保護傘；黎智英、李柱銘等黑手搞手是否有免死金牌，能夠笑到最後，人們都在看着。