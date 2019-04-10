世界視線：國土部長被炒魷　美移民政策趨硬

美國總統特朗普的執政團隊再有大變動，繼國土安全部部長尼爾森宣布「辭職」後，白宮隨即宣布國土部轄下的特勤局局長阿勒斯將在短期內離職。據報道，阿勒斯幾周前已被白宮方面知會「配合國土部領導機構改組」。分析普遍認為，特氏對國土部進行大清洗，是要為明年競逐連任做準備。



冰凍三尺，非一日之寒。華盛頓政圈早有傳言，特朗普對尼爾森的表現並不滿意，後者在開會時更經常跟總統的親信，包括國家安全顧問博爾頓以及白宮高級顧問米勒爭吵不休，被撤換可說是遲早的事。直到近日，特氏突然撤回對移民及海關執法局署理局長維蒂埃洛的正式局長提名，作為頂頭上司的尼爾森竟被蒙在鼓裏，更是壓垮駱駝的最後一根稻草。



儘管早有心理預備，但估計尼爾森仍然難以接受。跟特朗普最痛恨的前司法部長塞申斯一樣，尼爾森忠實執行特氏的「零忍容」移民政策，為此承受外界巨大壓力，曾在餐廳用膳時遭群眾嗆聲，國土部辦公室更收到無頭老鼠的恐嚇郵件。如果說塞申斯在通俄調查中「迴避」，沒有為特氏赤膊上陣「擋子彈」，成為其「原罪」，那麼尼爾森心口有個「勇」字，一往無前，卻落得如此下場，顯示特朗普這口飯，不是人人能吃。



更有甚者，特氏沒有按慣例以尼爾森的副手格雷迪署任遺缺，而是直接宣布海關及邊防局長麥卡利南署任國土部長。為了讓麥氏成功接任，白宮被指施壓讓格雷迪辭職，這種做法無疑將令整個部門士氣受損，也不利新任部長展開工作。



最重要的還是，尼爾森落力為特氏「零容忍」移民政策導致的非法移民家庭骨肉分離辯護，該政策最終因反對聲音太大以及司法挑戰而被廢止，尼氏可說「非戰之罪」。數字顯示，與家庭成員同行的被捕非法入境者數目，去年有近十四萬人，創歷史新高，特氏採取「零容忍」政策以收阻嚇作用有一定合理性。且看特朗普親自欽點的麥卡利南是否三頭六臂，能尼爾森所不能，冒天下之大不韙，重啟相關政策。