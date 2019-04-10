神州觀察：網貸平台無王管　暴力維穩更惡劣

內地網絡貸款平台亂象叢生，頻繁的「爆雷」事件更凸顯當局的監管嚴重缺位，規避風險意識極低。而面對不斷湧現的苦主維權浪潮，當局又總以維穩為首要目標，每每動用國家公器暴力相向，將善後工作變成了斷後，如此捨本逐末無異於玩火自焚，既逃避了監管責任，又助長了作惡者繼續為惡，可謂後患無窮。



總部位於東莞的知名P2P網貸平台「團貸網」，上月底因涉非法吸收公眾存款突遭警方查禁，公司多名高層被扣查。據指該平台所涉資金高達一百多億元人民幣，牽連數十萬人，日前逾千名受害苦主上街遊行討說法，卻遭當局暴力清場，東莞市區進入一級戒備，大量防暴警封街鎖巷拉人，並將受害苦主強行遣離東莞，一時間輿情鼎沸，民眾紛紛炮轟當局粉飾太平，欲蓋彌彰，監管失職之過不容抵賴。



不可不知，本次爆雷的團貸網號稱內地十大網貸平台之一，其創始人唐軍被捧為「網商神奇小子」，擁有不少令人稱羨的頭銜稱號。此君亦擅長包裝宣傳之道，不但以重金換得經濟界名人及影視圈明星為其代言，更獲當地政府力挺，時任東莞市長及多名官員皆曾為其站台背書，如今說出事就出事，偌大的平台一夜之間土崩瓦解，眾多投資者瞬間傾家蕩產，血本無歸，當局絕對難辭其咎，於是為逃避責任，不得不以暴力手段打壓苦主，欲將一切消滅在萌芽狀態。



可以見到，類似P2P的互聯網融資平台危機早已顯現，但由於相關監管程序漏洞百出，有些環節甚至仍處於監管空白，應對措施至今欠奉，以致該行業多年來一直處於無序發展、瘋狂滋長狀態，最終引發去年的大規模爆雷潮，此後更隔三差五爆上一爆，簡直沒完沒了。



無可否認，苦主當中不乏貪婪之人，上當受騙也是活該，但一眾網貸平台幾乎都存在政府倡導、官員站台、媒體名人宣傳等現象，重重誤導之下，怎不令投資者深陷騙局而無法分辨。



更叫人費解的是，幾乎所有網貸平台一旦出事，政府便以非法集資之名定性，涉案錢款亦被政府查禁充公，至於善後理賠追責等事宜，不是拖沓冗長、費盡周折，就是不予立案調查，推三阻四，以致苦主索賠無門，家破人亡，難怪有人質疑，政府其實是與非法網貸平台合謀，聯手榨取百姓資產，顯然不是全無道理。



見微知著，近年內地屢現群體性對抗事件，維權討說法的民眾此起彼伏，當局每每如臨大敵，非但不願安撫民眾，化解衝突，更以強力手段應對，將維穩作為要務，完全是本末倒置，結果只能令民眾苦上加苦，作奸犯科者繼續興風作浪。