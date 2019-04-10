美國和西方資本主義陣營最驚最恨社會主義之時，是在二戰之後。二戰初期，蘇聯社會主義和共產國際判斷，二戰和一戰一樣，乃資本主義的「最後階段」——帝國主義之間要掠奪和瓜分世界的非正義戰爭，是資本主義垂死掙扎的表現。



等到德國對蘇聯全面開戰，蘇共和共產國際就判斷，二戰性質已變，由於社會主義蘇聯的加入，聯同美英法等資本主義國家共同抗擊德意日，二戰就成了全世界愛好和平力量的反法西斯戰爭，成了正義之戰，判斷社會主義的力量、共產黨的力量將在這場正義之戰中迅速發展壯大。



二戰勝利後，果然出現了一個蘇聯老大哥為首、中國老二哥為副的社會主義國家陣營，佔據世界人口三分之一，全球進入兩個陣營對峙、隨時爆發第三次世界大戰的「冷戰」時代。社會主義和資本主義在政治、經濟、軍事、外交、意識形態領域全面對決，都叫喊要徹底消滅對方，深仇大恨超過當年的共同敵人——德意日法西斯，要不是雙方都掌握了毀滅世界的核武器，第三次世界大戰恐怕早就打起來也。



在和平演變、軍備競爭之下，蘇聯陣營因為犯了「改旗易幟」的「顛覆性錯誤」，徹底敗在了美國和西方手裏。中共因為在毛皇帝領導下，開展了多年的內部和外部「反對現代修正主義」、「防止資本主義復辟」的鬥爭，在改革開放中高度警惕防止出現「顛覆性的錯誤」，「堅持社會主義道路」，遂避免了蘇聯的悲劇，令中國特色社會主義發展迅速、日益強大，重新「威脅」了世界資本主義特別是它的龍頭老大——美帝國主義。於是，華盛頓毫不掩飾的要重啟冷戰，對中國社會主義全面開戰，像幹掉當年蘇聯一樣幹掉中國，這次貿易戰就是老美的突破口。



這是歷史和社會發展的宿命，資本主義的出現必然產生社會主義，它們是矛盾統一體。資本主義的生產力和經濟結構，與生俱來的裝置了社會主義的動因，它們的長期鬥爭正在掀開歷史新篇章。